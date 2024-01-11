Tips Hilangkan Kutu Rambut Pada Bantal dan Sprei

KUTU rambut adalah salah satu permasalahan yang kerap dialami seseorang. Hewan ini dapat menyebar antar individu melalui handuk, topi, ataupun bantal yang sebelumnya digunakan oleh penderita.

Dilansir dari laman STYLECRAZE, yang telah ditinjau secara medis oleh Tiffany Young, Jumat (12/1/2024) penderita akan merasa gatal dan terganggu akibat hadirnya kutu rambut pada bagian kepalanya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kutu rambut bisa terdapat atau bersembunyi pada bantal yang sering digunakan.

Kutu rambut bisa dengan cepat berpindah dari kepala penderita ke kepala individu lainnya melalui bantal.

Lantas bagaimana cara membasmi kutu rambut di bantal? Berikut beberapa tips untuk mengatasinya.

1. Lepaskan semua perlengkapan tempat tidur yang Anda gunakan seperti sarung bantal, seprai, dan selimut

2. Cuci sprei atau sarung bantal tersebut menggunakan mesin cuci, dengan ditambahkan air panas saat proses pencuciannya. Bahkan pengeringan pakaian yang panas pun dapat membantu mendesinfeksi tempat tidur dan bantal yang Anda gunakan

3. Pisahkan barang-barang yang terserang kutu rambut dengan barang yang tidak dapat dicuci dalam kantong plastik setidaknya selama satu minggu

4. Letakkan barang-barang yang terserang kutu di bawah sinar matahari selama beberapa hari

5. Sedot debu yang berada di atas tempat tidur dengan menggunakan alat vakum untuk menghilangkan sisa kutu.