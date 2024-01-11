Mengenal Hipersomnia, Gangguan Kecemasan yang Membuat Seseorang Kelebihan Tidur

HIPERSOMNIA atau kelebihan tidur adalah suatu aktivitas yang memiliki nilai positif dan negatif. Meski demikian, kondisi ini termasuk ke dalam gangguan kesehatan.

Dilansir dari laman WebMD, Jumat (12/1/2024) kondisi ini dapat membuat seseorang merasa ngantuk secara berlebihan atau bahkan bisa terjadi sepanjang hari. Banyak orang menganggap kondisi ini disebut hipersomnia.

Hipersomnia merupakan bagian dari gangguan kecemasan, energi yang rendah, dan adanya masalah memori pada seseorang sebagai akibat dari kebutuhan tidur mereka yang hampir konstan. Meskipun memang hal ini seringkali terjadi, akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir, karena tidak semua orang memiliki gangguan tidur seperti ini.

Kemungkinan penyebabnya antara lain penggunaan zat-zat tertentu seperti alkohol atau obat-obatan dengan resep khusus. Selain itu, adanya kondisi kesehatan lain seperti depresi, atau justru memang hanya ingin banyak tidur saja.

Pada kebanyakan kasus masalah medis terkait dengan tidur berlebihan bisa menyangkut penyakit lain seperti diabetes, obesitas, sakit kepala, sakit punggung, depresi, sakit jantung, dan kematian.

Beberapa penelitian menemukan bahwa orang yang tidur selama sembilan jam atau lebih, jauh berisiko mengalami tingkat kematian lebih tinggi daripada orang yang tidur tidak mencapai sembilan jam. Tidak ada alasan spesifik untuk korelasi ini ditentukan.

Tetapi para peneliti menemukan bahwa depresi dan status sosial ekonomi yang rendah berpengaruh terhadap kondisi tidur berlebihan. Untuk itu, jika Anda memiliki permasalahan seperti ini ada baiknya agar dikonsultasikan kepada Ahlinya. Sehingga keluhan Anda dapat ditangani secara tepat, dan Anda bisa memiliki kualitas tidur normal kembali.