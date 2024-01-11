Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anak Terkena Pneumonia? Ini Hal yang Wajib Diketahui Orangtua

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |21:00 WIB
Anak Terkena Pneumonia? Ini Hal yang Wajib Diketahui Orangtua
Hal yang wajib diperhatikan jika anak terkena pneumonia. Foto: Freepik.com)
A
A
A

IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengungkap bahwa pneumonia menjadi salah satu penyakit dengan angka kematian yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan penyakit diare dan malaria.

Orangtua harus lebih waspada terhadap kondisi kesehatan sang buah hati, apalagi belum lama ini dunia diramaikan dengan kemunculan mycoplasma pneumonia yang banyak menyerang anak-anak.

Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirologi IDAI, Dr. dr. Nastiti Kaswandani, Sp.A(K) menjelaskan salah satu bekal yang harus dimiliki para orangtua yakni kemampuan untuk deteksi dini. Sehingga orangtua tahu kapan anak harus dibawa ke rumah sakit.

Pneumonia

Umumnya penyakit yang sering dialami oleh anak khususnya balita yakni demam, batuk, atau flu. Penyakit tersebut biasanya disebabkan oleh paparan berbagai virus dan bakteri.

Namun, dr. Nastiti Kaswandani menjelaskan ketika si kecil menunjukkan tanda-tanda terkena pneumonia seperti kesulitan bernafas hingga demam yang sangat tinggi, hal ini harus terus perhatikan.

Terlebih jika nafas anak sudah lebih cepat dan terdapat cekungan di antara dada dan perut saat bernafas, maka orangtua harus segera membawanya ke rumah sakit.

“Ada namanya tarikan dinding dada bagian bawah ini kalau ada cekungan ya di batas antara dada dengan perut waktu dia bernafas, namanya refraksi. Nah itu adalah tanda bahaya dimana orang tua harus membawa anaknya ke rumah sakit,” tutur dr. Nastiti Kaswandani dalam Seminar Media mengenai Pneumonia pada Anak, Kamis (11/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement