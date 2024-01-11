6 Manfaat Daun Sirih yang Jarang Diketahui, Mampu Redakan Stres hingga Kurangi Risiko Diabetes

DAUN sirih sering menjadi andalan banyak orang untuk menghlangkan bau mulut. Namun, sebenarnya masih banyak sekali manfaat daun sirih bagi tubuh. Tidak hanya untuk menyehatkan fisik, daun sirih juga dapat menyehatkan mental.

Mengutip dari Health Shots, Kamis (11/1/2024), per 100 gramnya, daun sirih mengandung 1,3 mikrogram yodium, 4,6 mikrogram kalium, 1,9 mol atau 2,9 mcg vitamin A, 13 mikrogram vitamin B1, dan 0,63 hingga 0,89 mikrogram asam nikotinat.

Dari berbagai kandungan tersebut, daun sirih dapat memberikan manfaat untuk tubuh seperti berikut ini.

1. Membantu mengatasi sembelit

Daun sirih dianggap sebagai pembangkit tenaga antioksidan yang menjaga tingkat pH normal dalam tubuh dan meredakan masalah yang berhubungan dengan perut. Salah satunya yakni bermanfaat dalam mengatasi sembelit.

Untuk meredakan masalah perut, daun sirih dihaluskan dan direndam semalaman dalam air. Setelah bangun tidur di pagi hari, saring airnya dan minum saat perut kosong.

Ahli gizi selebriti Shweta Shah mengatakan daun sirih memiliki sifat antiseptik alami yang membantu mencegah pertumbuhan bakteri di mulut dan meningkatkan kebersihan mulut.

Selain itu, sirih mengandung banyak sifat antimikroba yang meredakan bau mulut, gigi menguning, plak, dan kerusakan gigi. Mengunyah sedikit pasta yang terbuat dari daun sirih setelah makan bermanfaat bagi kesehatan mulut. Daun sirih juga ampuh untuk meredakan sakit gigi, nyeri gusi, bengkak, dan infeksi mulut.

3. Bermanfaat bagi sistem pernafasan

Daun sirih juga bermanfaat untuk pengobatan penyakit pernafasan seperti batuk, bronkitis, dan asma. Senyawa yang ditemukan di daunnya membantu meredakan hidung tersumbat dan meningkatkan pernapasan.

4. Meredakan stres

Mengunyah daun sirih dapat meredakan stres dan kecemasan. Kandungan senyawa fenolik yang ditwjukan dalam daun sirih membantu melepaskan senyawa organik katekolamin dari tubuh. Hal ini menenangkan tubuh dan pikiran. Oleh karena itu, mengunyah daun sirih dapat membantu menghindari perubahan suasana hati yang sering terjadi.