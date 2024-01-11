5 Diet Terbaik di 2024, Ada Mediterania hingga Vegetarian

SETIAP awal tahun, diet menjadi resolusi banyak orang. Ada yang fokus diet untuk kesehatan jantung, penurunan berat badan, atau sekadar menjalani pola makan yang lebih seimbang.

Dari tiga alasan tersebut, dapat disimpulkan jika diet bertujuan untuk membantu tubuh menjadi lebih sehat sehingga dapat menjalani hari dengan lebih baik dan produktif.

Namun ada banyak sekali variasi diet yang dapat dilakukan. Berikut ada lima diet terbaik 2024 dari pakar nutrisi yang bisa Anda coba lakukan untuk hidup yag lebih sehat.

1. Diet mediterania

Terinspirasi oleh pola makan tradisional Italia selatan dan Yunani, diet mediterania dianggap sebagai “standar emas dalam pengobatan pencegahan". Hal tersebut karena kombinasi harmonis antioksidan dan sifat anti-inflamasi.

Sebagaimana yang diketahui, diet mediterania kaya akan buah-buahan segar, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian dan ikan. Pola makan ini memberikan manfaat kesehatan, termasuk peningkatan harapan hidup, penurunan risiko penyakit kronis, dan peningkatan kualitas hidup.

Terlebih lagi, pola makan Mediterania mudah untuk diterapkan, berkat banyaknya sumber daya yang tersedia, mulai dari aplikasi pendukung hingga layanan pesan-antar makanan.

“Tidak mengherankan jika diet Mediterania menduduki peringkat nomor satu,” kata Jackie Newgent, ahli diet terdaftar, anggota Dewan Penasihat Kesehatan Forbes.

Newgent menjelaskan jika diet mediterania bukanlah diet yang seperti dipikirkan kebanyakan orang. Diet mediterania ini tentang gaya hidup mengonsumsi makanan sehat dan segar. Maka diet ini tidak mengarah pada diet 'yo-yo' yang cepat menurunkan berat badan dan cepat juga meningkatkan berat badan.

Diet Mediterania merekomendasikan mengisi piring dengan buah-buahan segar, sayuran, kacang-kacangan dan polong-polongan, dengan ikan dan kerang dalam porsi sedang untuk protein.

2. Diet vegetarian

Pola makan vegetarian klasik memiliki keamanan dan kemampuan meningkatkan kesehatan jantung, serta menjadi pilihan yang sangat sehat bagi penderita diabetes.

Selain itu, penelitian telah menemukan bahwa kepatuhan seumur hidup terhadap pola makan vegetarian dikaitkan dengan risiko 35 persen lebih rendah terkena diabetes, dan mereka yang menerapkan pola makan vegetarian setelah menjadi non-vegetarian memiliki risiko 53 persen lebih rendah terkena penyakit tersebut dibandingkan dengan mereka yang tidak menjadi vegetarian. non-vegetarian.

“Pola makan vegetarian adalah pendekatan hebat untuk memasukkan lebih banyak tumbuhan ke dalam rencana makan Anda, yang merupakan alasan utama mengapa pola makan ini menjadi pemenang diet,” kata Newgent.

“Meskipun ada beberapa jenis pola makan vegetarian, yang paling populer adalah pola makan vegetarian lakto-ovo, yang mencakup produk susu dan telur sehingga lebih mudah untuk mengikuti dan memenuhi kebutuhan nutrisi dibandingkan jika menjadi vegan atau 100% nabati," tuturnya.

Menurut Newgent, diet ini dikaitkan dengan rendahnya risiko penyakit arteri koroner dan dapat melindungi terhadap kanker saluran pencernaan.

3. Diet DASH

Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) dirancang khusus dengan mempertimbangkan kesehatan jantung. Dibutuhkan pendekatan makan rendah sodium. Penelitian menunjukkan diet DASH secara efektif menurunkan tekanan darah dan kolesterol LDL jahat.

“Anda mungkin merasa lebih sulit untuk makan di luar dengan kandungan natrium yang rendah dan memasak tanpa menambahkan garam juga mungkin lebih menantang, namun menambahkan rempah-rempah dan herba dapat membuat diet ini menjadi lebih sehat,” kata Melina Jampolis, MD, seorang board-certified ahli gizi dokter, anggota Dewan Penasihat Kesehatan Forbes.