Seberapa Lama Kaos Kaki Dicuci? Bisa Sebabkan Infeksi Bakteri

MENCUCI kaos kaki harus sering diperhatikan. Jika tidak dicuci secara rutin, akan membuat bau kaos kaki menjadi tidak sedap.

Seperti diketahui, kaos kaki menjadi barang penting yang harus dikenakan ketika Anda mengenakan sepatu. Kaos kaki akan melindungi kaki dari gesekan yang berpotensi menyebabkan luka. Namun, perlu Anda ingat memakai kaos kaki dalam waktu lama memberikan peluang bakteri masuk ke kaki dan menghasilkan keringat berlebih.

Mengganti kaos kaki secara berkala tentu membantu menghindari infeksi bakteri dan tetap menjaga kesehatan kaki Anda.

Lantas, Seberapa Sering Orang Harus Mencuci Kaos Kaki ?

Dirangkum dari Step and Wear, Kamis (11/1/2024) Mencuci dan mengganti kaos kaki dapat disesuaikan dengan aktivitas Anda.

1. Seorang yang sering berolahraga atau memiliki aktivitas padat kaus kakinya tentu penuh keringat sehingga harus mencucinya setiap hari.

2. Orang kantoran yang memakai kaus kaki hampir sepanjang hari sebaiknya tidak menunda lebih dari satu hari untuk mencuci.

3. Sedangkan bagi orang yang memakai kaus kaki tidak terus menerus dipakai dapat mencuci kaus kaki setiap 2-3 hari sekali.

Seberapa Sering Mencuci Kaos Kaki Kompresi?

Kaus kaki kompresi dibuat khusus untuk memberikan tekanan pada kaki, dan berfungsi dalam mengurangi pembengkakan. Mencuci setiap hari adalah kuncinya, Anda dapat mencuci kaos kaki kompresi Anda setiap dua hari dengan deterjen lembut dan air hangat.

Secara umum, mencuci kaus kaki kompresi sebenarnya tergantung pada seberapa sering Anda menggunakannya. Semakin sering menggunakan kaus kaki kompresi, maka harus dicuci secara berkala pula.