HOME WOMEN TRAVEL

Cara Berwisata ke Pantai Kali Kencana, Hidden Gem di Pulau Nusakambangan

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:33 WIB
Cara Berwisata ke Pantai Kali Kencana, <i>Hidden Gem</i> di Pulau Nusakambangan
Pantai Kali Kencana di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@ridopujipriyanto)
A
A
A

PANTAI Kali Kencana bisa dibilang permata tersembunyi yang terhampar di selatan Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Betapa tidak, pantai ini memiliki pemandangan memukau dengan pantai berpasir putih dipadu laut biru serta perbukitan hijau di sekitarnya.

Pantai Kali Kencana masuk wilayah Kecamatan Tambakreja masih sangat terjaga keasriannya.

Bagi pencinta fotografi, Pantai Kali Kencana sangat cocok buat hunting foto karena banyak spot instagramable.

Bagi Anda yang ingin mengunjungi pantai ini bisa mengawalinya dengan perjalanan menuju Pantai Teluk Penyu.

Pantai Kali Kencana

(Foto: Instagram/@han.lhl)

Kemudian dilanjutkan dengan menyewa perahu untuk minta diantarkan ke Pantai Kali Kencana.

Anda dapat menyeberang menggunakan perahu wisata dari Pelabuhan Saleko dengan tarif sekitar Rp30 ribuan per orang. Jam operasionalnya mulai pukul 07.00 hingga 16.00 WIB.

Sama halnya dengan menuju Pantai Kalipat dan Pantai Karang Pandan, untuk menuju Pantai Kali Kencana pun satu-satunya transportasi ialah dengan menyewa perahu kecil atau speed boat.

