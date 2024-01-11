Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Serunya Petualangan Offroad di Cikole Lembang, Healing Sambil Uji Adrenalin

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |19:01 WIB
Serunya Petualangan <i>Offroad</i> di Cikole Lembang, Healing Sambil Uji Adrenalin
Wisata Offroad Cikole, Bandung (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG telah populer dengan destinasi wisatanya yang menarik dan tidak pernah gagal memuaskan wisatawan.

Rasanya tidak lengkap kalau mengunjungi Bandung tapi tidak melipir ke Lembang. Ya, bila Anda ingin menikmati udara yang lebih segar dan sejuk, maka Lembang adalah jawabannya.

Tidak jauh dari Kota Bandung, Anda bisa mencoba berbagai macam aktivitas menarik di Lembang, salah satunya Wisata Offroad Cikole.

Di sini Anda bisa merasakan sensasi menantang sekaligus menyenangkan melewati berbagai rintangan yang dijamin bisa menguji adrenalin.

Bagi Anda yang tertarik untuk mencoba wisata offroad, Anda bisa langsung datang ke Wisata Offroad Area Cikole atau Anda bisa menghubungi salah satu komunitas offroad setempat untuk melakukan pemesanan paket offroad.

Wisata Offroad Cikole

Wisata Offroad Cikole (Foto: MPI)

Beberapa komunitas pun bersedia mengakomodir untuk menjemput para wisatawan dari Bandung.

Salah satunya yakni komunitas tertua di Bandung yang menyediakan jasa wisata offroad bernama Land Rover Club Bandung.

Ilham, salah satu anggota komunitas Land Rover Club Bandung menjelaskan bahwa untuk waktu yang ditempuh dari Kota Bandung menuju kawasan offroad di Cikole kurang lebih satu setengah jam.

Tapi tenang saja, sepanjang perjalanan Anda akan menikmati Indah jalanan Kota Bandung sambil menikmati udara yang sejuk dan hembusan angin. Apalagi jika Anda berwisata offroad dengan keluarga atau sahabat terkasih, satu setengah jam perjalanan tidak akan terasa lama.

Wisata Offroad Cikole

Wisata Offroad Cikole (Foto: MPI)

Ilham menjelaskan bahwa belakangan waktu terakhir kawasan Bandung sering dilanda hujan. Meski begitu, antusias para wisatawan tetap ramai dan bersemangat untuk mencoba wisata offroad dengan medan yang terjal, curam, dan sempit.

“Akhir-akhir ini Bandung memang lagi sering hujan kalau sore, tapi itu yang memacu adrenalin,” jelas Ilham kepada MNC Portal Indonesia beberapa waktu lalu.

Kawasan wisata offroad di Cikole ini melewati jalur Gunung Tangkuban Parahu, pantas saja ketika memasuki kawasan tersebut udaranya semakin dingin dan berkabut.

Jika Anda mencoba offroad saat hujan, maka akan semakin memacu adrenalin. Pasalnya, kondisi hujan membuat sepanjang jalan tertutup air serta melewati medan naik dan turun yang semakin menantang.

