HOME WOMEN TRAVEL

Cara Menuju Curug Cimahi, Air Terjun Tertinggi dengan Pesona Memukau di Bandung Barat

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |14:02 WIB
Cara Menuju Curug Cimahi, Air Terjun Tertinggi dengan Pesona Memukau di Bandung Barat
Curug Cimahi di Bandung Barat (Foto: Instagram/@aliffachrudin21)
A
A
A

JAWA Barat punya beragam destinasi wisata air terjun atau curug yang memukau. Salah satunya ialah Curug Cimahi.

Air terjun yang berada di Jalan Kolonel Masturi, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat itu kerap dikunjungi wisatawan terutama di akhir pekan.

Dengan ketinggian sekitar 87 meter, Curug Cimahi merupakan air terjun tertinggi di Bandung Raya.

Nama Cimahi yang disematkan pada air terjun ini karena ada Sungai Cimahi yang mengalir di atasnya. Hulu sungai ini di Situ (danau) Lembang dan hilirnya di Kota Cimahi.

Infografis Air Terjun Eksotis Indonesia

Pemandangan di sekitar Curug Cimahi sangat memanjakan mata. Di sekitarnya terdapat pepohonan rindang dengan udaranya sejuk, ditambah dengan cipratan air.

Di sini juga terdapat pelataran yang menghadap langsung ke arah air terjun. Terdapat juga fasilitas lainnya, seperti toilet, musala, hingga warung kecil agar memudahkan wisatawan.

Destinasi wisata ini berjarak kurang lebih 10 kilometer dari Kota Cimahi ke arah Lembang atau 20 kilometer dari Kota Bandung.

Bagi Anda yang hendak menuju Curug Cimahi, bisa menggunakan berbagai jalan alternatif seperti dari arah Cimahi, pusat Kota Bandung dan dari Lembang.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
