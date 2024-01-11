7 Fakta Menarik Bukit Goprak Camp Area, Wisata Alam Baru di Majalengka

BUKIT Goprak Camp Area telah menjadi salah satu destinasi wisata terbaru di Majalengka, Jawa Barat.

Objek wisata ini terbuka untuk umum sejak awal 2024. Destinasi ini menyajikan pengalaman berkemah dengan menampilkan pemandangan alam.

Kolaborasi antara Pemerintah Desa Lengkong Kulon dan warga setempat telah terwujud dalam pengelolaan Bukit Goprak Camp Area, dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata.

Keindahan alam yang alami, ditambah dengan peluang untuk menikmati kegiatan ekowisata seperti rencana river tubing, menjadikan Bukit Goprak sebagai destinasi yang menarik dan penuh potensi.

Berikut tujuh fakta mengenai Bukit Goprak Camp Area yang mungkin perlu diketahui.

1. Lokasi

Lokasi detail area berkemah Bukit Goprak terletak di Desa Lengkong Kulon, di Kecamatan Sindangwangi, Majalengka. Untuk mencapai tempat ini, perjalanan dimulai dari pusat kota, yaitu Alun-alun Barat Majalengka.

(Foto: Instagram/@bukitgoprak)

Selanjutnya, ambillah jalur melalui Jalan Majalengka - Cikijing. Sebagai opsi alternatif, Anda juga dapat memilih jalur melalui Jalan Raya K H Abdul Halim, kedua rute tersebut akan membimbing Anda menuju destinasi ini.

Aksesibilitas ke lokasi ini cukup baik, memudahkan pengunjung untuk mencapai area berkemah dan menikmati keindahan alam yang ditawarkan oleh Desa Lengkong Kulon.

2. Fasilitas

Bukit Goprak Camp Area telah dirancang dengan fasilitas yang bertujuan untuk mengakomodasi berbagai kegiatan outdoor, termasuk berkemah, hiking, dan menikmati keindahan bintang pada malam hari atau cahaya Kota Cirebon dan sekitarnya.

Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung yang mencari pengalaman alam yang autentik dan memikat.

Selain itu, Bukit Goprak Camp Area beroperasi 24 jam, memberikan fleksibilitas bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan dan ketenangan kapanpun mereka menginginkannya.

(Foto: Instagram/@bukitgoprak)

Informasi mengenai tiket masuk ke kawasan Bukit Goprak di Majalengka masih terbatas. Meski rincian harga tiket untuk kegiatan berkemah belum sepenuhnya terungkap, namun diperkirakan tarifnya tidak akan terlalu mahal.

Terlebih pengelolaan kawasan wisata ini dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat sekitar yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat serta promosi pariwisata berkelanjutan.

4. Aktivitas wisata

Berkemah di Bukit Goprak Camp Area memberikan pengalaman tak terlupakan. Api unggun yang bercahaya di udara malam menciptakan suasana kehangatan dan kebersamaan.

Di bawah langit berbintang, momen-momen ini menjadi wadah bagi tawa, cerita, dan hubungan yang mendalam dengan alam, teman, dan keluarga. Malam di Bukit Goprak bukan hanya tentang berkemah, melainkan juga tentang membangun kenangan abadi.