HOME WOMEN TRAVEL

10 Pulau Terlarang Dikunjungi Turis, Nekat Injakkan Kaki Nyawa Taruhannya!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |07:03 WIB
10 Pulau Terlarang Dikunjungi Turis, Nekat Injakkan Kaki Nyawa Taruhannya!
Pulau Ular di Brasil terlarang dan paling berbahaya dikunjungi (Foto: Ligia Amorim)
A
A
A

SEJUMLAH pulau terlarang di seluruh dunia menawarkan misteri, sejarah, dan seringkali mengundang bahaya yang memacu adrenalin.

Sebut saja Pulau Sentinel Utara yang dihuni oleh suku terisolasi hingga Pulau Bouvet yang terletak di tengah Samudera Atlantik Selatan.

Keberadaan pulau-pulau tersebut membawa daya tarik tersendiri bagi penggemar petualangan.

Setiap pulau memiliki cerita unik dan keistimewaan tersendiri yang menjadikannya sulit untuk dijelajahi atau bahkan diakses oleh orang luar.

Batasan-batasan ini memberikan sentuhan misteri dan ketertarikan bagi mereka yang ingin mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik pulau-pulau ini.

Pulau Sentinel Utara

(Foto: iStock)

Namun, otoritas setempat sangat melarang pulau-pulau ini untuk dikunjungi wisatawan karena risiko terbesarnya adalah kehilangan nyawa. Lantas, apa saja pulau-pulau tersebut? Berikut Okezone rangkumkan 10 pulau di dunia paling terlarang untuk dikunjungi turis.

1. Pulau Sentinel Utara

Terletak di Kepulauan Andaman menempati peringkat tertinggi dalam daftar pulau-pulau yang sangat terlarang.

Terletak di Teluk Benggala, pulau ini terkenal karena penduduknya, yakni suku Sentinel. Mereka merupakan suku kecil yang telah menetap di pulau tersebut selama lebih dari 60.000 tahun.

Suku ini sangat terisolasi dari dunia luar dan dikenal karena sikap agresif terhadap orang asing yang mencoba memasuki wilayah mereka.

Pemerintah India bahkan sudah menyerah untuk mencoba berkomunikasi atau melakukan kontak dengan mereka karena sifat bermusuhan dengan dunia luar. Berani menginjakkan kaki di sana, bisa-bisa nyawa Anda melayang.

Fort Carroll

(Foto: explore.baltimoreheritage.org)

2. Pulau Fort Carroll

Terletak di perairan Baltimore, adalah sebuah pulau buatan manusia yang dibangun pada pertengahan abad ke-19 dengan tujuan melindungi kota selama Perang Saudara.

Pulau berbentuk heksagonal ini sempat difungsikan sebagai lapangan tembak Angkatan Darat serta pos pemeriksaan kapal pada masa Perang Dunia II, tetapi akhirnya ditinggalkan begitu saja.

3. Pulau Bouvet

Sebuah pulau vulkanik yang tidak berpenghuni, dikenal sebagai salah satu pulau terlarang paling terpencil di dunia. Terletak di tengah Samudera Atlantik Selatan, pulau ini dianggap sebagai salah satu pulau paling terpencil.

Pulau Bouvet

(Foto: Oceanwide Expeditions)

Sekitar 93 persen permukaannya tertutup oleh gletser yang memukau, sementara di tengahnya terdapat kawah gunung berapi tidak aktif yang dipenuhi es, sehingga paling tidak aman dan nyaman dihuni manusia.

4. Ile Saint-Paul

Sebuah pulau kecil yang merupakan bagian dari wilayah Prancis dan terletak di Samudera Hindia, hanya memiliki luas daratan sekitar enam kilometer persegi, dengan sebagian besar wilayahnya berupa cekungan internal.

Pulau ini merupakan tempat penting bagi berkembang biaknya burung laut, sehingga menjadi lokasi pembangunan kabin penelitian ilmiah untuk proyek-proyek jangka pendek.

