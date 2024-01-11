Deretan Tempat di Amsterdam yang Ternyata Terinspirasi dari Nama Daerah di Pulau Jawa

Lamonggracht, sebuah kanal di Amsterdam, Belanda yang namanya diambil dari kata Lamongan (Foto: Instagram/@ajengkamaratih_)

SETELAH menjajah Indonesia selama lebih dari tiga abad lamanya, ternyata bukan hanya Indonesia yang mengalami percampuran budaya dengan Belanda seperti bahasa dan desain arsitektur bangunan. Namun, akulturasi budaya Indonesia juga sampai ke Negeri Kincir Angin tersebut.

Bahkan di Belanda sendiri masih sering ditemukan beberapa penduduknya yang bisa berbahasa Jawa.

Hal ini karena pada saat dijajah Belanda, sebagian orang dari Suku Jawa sempat bermigrasi ke Belanda.

BACA JUGA: Inilah Alasan Kenapa Orang Jawa Banyak Ditemukan di Suriname

Sehingga dengan hanya berbekal bahasa Jawa dan ingin memegang prinsip adat Jawa, maka mereka mempertahankan bahasa tersebut untuk berkomunikasi sehari-hari.

Tak hanya itu, ternyata di Belanda khususnya di Amsterdam terdapat sebuah kawasan dekat dengan perairan yang dinamakan Pulau Jawa atau Java Eiland lho.

(Foto: Instagram/@ajengkamaratih)

Kawasan ini bukan semata-mata dibuat untuk menjadi miniatur Pulau Jawa, melainkan memang ada karena sejarah panjang antara Belanda dan Indonesia.

Seorang presenter sekaligus model asal Indonesia, Ajeng Kamaratih membagikan sebuah unggahan pada akun Instagram miliknya @ajengkamaratih_, mengenai 'Pulau Jawa' yang ada di Amsterdam ini.

Jika dilihat dari video tersebut, terdapat beberapa kawasan yang mengadaptasi nama-nama daerah Indonesia khususnya di Pulau Jawa dengan digabungkan dengan penggunaan kata dari Bahasa Belanda.

“Ada Pulau Jawa (Java Eiland) di Amsterdam! Dan ternyata Pulau Jawa van Amsterdam ini adalah 'sister city'-nya kota Jakarta lho!,” tulis Ajeng Kamaratih pada keterangan video tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (11/1/2024).