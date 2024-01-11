Viral Pengunjung Ngeluh Makan di Warteg Rest Area, Berdua Habis Rp95 Ribu

WARUNG Tegal atau kerap disingkat Warteg merupakan tempat makan yang menyajikan berbagai macam jenis lauk pauk yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan pembelinya.

Bagi para anak kos maupun perantau, warteg menjadi salah satu tempat makan andalan karena harganya yang terkenal murah meriah dan variasi menunya pun beragam setiap harinya.

Akan tetapi berbeda dengan warteg yang satu ini. Seorang pengunjung malah mengeluh usai makan di salah satu warteg rest area. Saking identiknya dengan murah meriah, pengunjung ini akhirnya mencoba makan di warteg tersebut.

Dalam unggahan akun TikTok @tukang_jalandanjajan, kedua pengunung tersebut tampak percaya diri karena mengira harga makanannya tidak akan mahal. Namun dirinya terkejut ketika melihat total harga untuk makan dua orang sampai Rp95.000.

(Foto: TikTok/@tukang_jalandanjajan)

“Warteg mehong di rest area.. kapok,” tulis akun tersebut dalam keterangan video, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (11/1/2024).

Menu yang mereka pilih yakni menu rumahan yang sederhana seperti telur, tahu, kikil, dan juga sayuran. Oleh karenanya mereka tak menyangka bahwa akan mengeluarkan kocek hampir Rp100 ribu hanya untuk makan di warteg.

“Gak jadi bilang makan warteg, tadinya kita pikir makan murah nih. Ternyata mahal juga, ih gak lagi-lagi,” kata pemilik akun tersebut dalam video.

Video tersebut sontak viral dan telah ditonton 1,6 juta penonton. Kejadian tersebut pun menimbulkan pro dan kontra dari netizen. Beberapa netizen ada yang menyatakan bahwa harga tersebut untuk makan dua orang termasuk masih sangat wajar, apalagi di kawasan rest area yang cenderung harga makanannya mahal-mahal.

“95 murah lho bang... kan makannya pakai kikil tahu dan telor... di rest area lagi,” komentar akun @fit****