Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Spaghetti Oriental ala Restoran, Enak dan Mudah Dibuat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |23:00 WIB
Resep Spaghetti Oriental ala Restoran, Enak dan Mudah Dibuat
Resep spaghetti oriental, (Foto: TikTok @devinahermawan)
A
A
A

SPAGHETTI merupakan salah satu makanan khas Italia yang jadi favorit banyak orang. Spaghetti sendiri banyak jenisnya, mulai dari Bolognese, Carbonara, Pesto, Aglio e Olio, dan masih banyak lagi.

Di restoran sendiri, Spaghetti seakan menjadi menu comfort food bagi banyak orang. Tak heran bila mereka selalu memesan menu tersebut. Salah satunya adalah spaghetti oriental yang cukup terkenal di salah satu restoran makanan khas Italia.

Kini, Anda tak perlu mahal-mahal makan spaghetti oriental di luar, karena bisa coba sendiri di rumah lho. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum resep spaghetti oriental ala restoran. Seperti dilansir dari akun TikTok @devinahermawan, Kamis

Bahan marinasi ayam:

 BACA JUGA:

350 gr paha ayam fillet

3-4 sdm campuran saus

1/8 sdt merica

Bahan campuran saus:

 BACA JUGA:

3 sdm saus tomat

1 sdm kecap manis

2 sdm saus tiram

3 siung bawang putih

2 cm jahe

½ sdm kecap inggris

1 sdt minyak wijen

½ sdt bubuk ngohiong

2 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdm gula pasir

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement