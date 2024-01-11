Resep Spaghetti Oriental ala Restoran, Enak dan Mudah Dibuat

SPAGHETTI merupakan salah satu makanan khas Italia yang jadi favorit banyak orang. Spaghetti sendiri banyak jenisnya, mulai dari Bolognese, Carbonara, Pesto, Aglio e Olio, dan masih banyak lagi.

Di restoran sendiri, Spaghetti seakan menjadi menu comfort food bagi banyak orang. Tak heran bila mereka selalu memesan menu tersebut. Salah satunya adalah spaghetti oriental yang cukup terkenal di salah satu restoran makanan khas Italia.

Kini, Anda tak perlu mahal-mahal makan spaghetti oriental di luar, karena bisa coba sendiri di rumah lho. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum resep spaghetti oriental ala restoran. Seperti dilansir dari akun TikTok @devinahermawan, Kamis

Bahan marinasi ayam:

BACA JUGA:

350 gr paha ayam fillet

3-4 sdm campuran saus

1/8 sdt merica

Bahan campuran saus:

BACA JUGA:

3 sdm saus tomat

1 sdm kecap manis

2 sdm saus tiram

3 siung bawang putih

2 cm jahe

½ sdm kecap inggris

1 sdt minyak wijen

½ sdt bubuk ngohiong

2 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdm gula pasir