Satu-Satunya di Indonesia! Sanken Hadirkan Dispenser Infinite Series Berteknologi Mutakhir Jepang

JAKARTA - Sebagian besar dalam tubuh manusia terdiri dari air. Agar sistem metabolisme dan kinerja organ dapat berjalan lancar, maka kebutuhan air dalam tubuh harus terus terpenuhi. Selain sebagai penghilang dahaga, air juga bermanfaat untuk mendukung kehidupan. Oleh karena itu, air minum yang dikonsumsi harus bersih dan sehat.

Guna memenuhi kebutuhan air minum berkualitas, Sanken pada tahun 2023 menghadirkan inovasi terbaru, yaitu dispenser “Infinite” series yang lebih sehat, higienis, dan hemat energi. Series ini menjadi dispenser terbaik di kelasnya, bahkan dapat dibilang belum pernah ada di kelas merek lain.

Untuk menjaga kualitas air, Sanken Dispenser Infinite series dilengkapi dengan tiga sistem tangki air yang telah teruji di laboratorium, serta telah terbukti sehat, higienis, dan antikorosi. Semua pipa yang digunakan terbuat dari stainless steel sehingga menjadikan dispenser ini satu-satunya di Indonesia dan terbaik di Dunia.

Ketiga sistem tangki air tersebut memisahkan tiga varian suhu, sehingga suhu normal, dingin, dan panas tetap berada pada suhu ideal. Lalu, air yang dikeluarkan higienis dan tidak berbau. Selain itu, tersedia fitur super hot yang menyediakan air panas dengan suhu hingga 99 derajat celcius.

Dispenser ini juga dilengkapi dengan fitur unik, yaitu eco sensor yang dapat mendeteksi level cahaya di ruangan. Saat cahaya ruangan redup atau gelap, fitur pemanas dan pendingin akan otomatis nonaktif, sehingga dapat menghemat listrik hingga 50 persen.

General Manager Sanken Esmond H Tirtajasa menuturkan, rata-rata, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi tangki air, kita harus memencet tombol di belakang dispenser. Namun, dengan fitur eco sensor, fungsi tangki air dapat diatur secara otomatis dalam kondisi ruangan yang gelap atau terang.