Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Satu-Satunya di Indonesia! Sanken Hadirkan Dispenser Infinite Series Berteknologi Mutakhir Jepang

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:24 WIB
Satu-Satunya di Indonesia! Sanken Hadirkan Dispenser Infinite Series Berteknologi Mutakhir Jepang
Sanken Dispenser Infinite Series (Foto: Dok Sanken )
A
A
A

JAKARTA - Sebagian besar dalam tubuh manusia terdiri dari air. Agar sistem metabolisme dan kinerja organ dapat berjalan lancar, maka kebutuhan air dalam tubuh harus terus terpenuhi. Selain sebagai penghilang dahaga, air juga bermanfaat untuk mendukung kehidupan. Oleh karena itu, air minum yang dikonsumsi harus bersih dan sehat.

Guna memenuhi kebutuhan air minum berkualitas, Sanken pada tahun 2023 menghadirkan inovasi terbaru, yaitu dispenser “Infinite” series yang lebih sehat, higienis, dan hemat energi. Series ini menjadi dispenser terbaik di kelasnya, bahkan dapat dibilang belum pernah ada di kelas merek lain.

Untuk menjaga kualitas air, Sanken Dispenser Infinite series dilengkapi dengan tiga sistem tangki air yang telah teruji di laboratorium, serta telah terbukti sehat, higienis, dan antikorosi. Semua pipa yang digunakan terbuat dari stainless steel sehingga menjadikan dispenser ini satu-satunya di Indonesia dan terbaik di Dunia.

Ketiga sistem tangki air tersebut memisahkan tiga varian suhu, sehingga suhu normal, dingin, dan panas tetap berada pada suhu ideal. Lalu, air yang dikeluarkan higienis dan tidak berbau. Selain itu, tersedia fitur super hot yang menyediakan air panas dengan suhu hingga 99 derajat celcius.

Dispenser ini juga dilengkapi dengan fitur unik, yaitu eco sensor yang dapat mendeteksi level cahaya di ruangan. Saat cahaya ruangan redup atau gelap, fitur pemanas dan pendingin akan otomatis nonaktif, sehingga dapat menghemat listrik hingga 50 persen.

General Manager Sanken Esmond H Tirtajasa menuturkan, rata-rata, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi tangki air, kita harus memencet tombol di belakang dispenser. Namun, dengan fitur eco sensor, fungsi tangki air dapat diatur secara otomatis dalam kondisi ruangan yang gelap atau terang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178718//film_tumbal_darah-ucoO_large.JPG
Tayang Hari Ini! Horor-Action Tumbal Darah dari Sutradara Qodrat Janjikan Teror yang Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178687//pemprov_dki_jakarta_keluar_kepgub_baru_tentang_keringanan_bbnkb-CoYv_large.jpg
Warga Jakarta Bisa Dapat Diskon Pajak Balik Nama Kendaraan, Cek Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178691//pgn_berhasil_menyelesaikan_relokasi_jaringan_pipa_gas_bumi_di_karawang_timur-hzKm_large.jpeg
PGN Sukses Relokasi Pipa Gas di Karawang Lebih Cepat, Layanan ke Pelanggan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178649//gubernur_sumatera_utara_bobby_nasution-WwOZ_large.jpg
Hari Santri 2025, Gubernur Bobby Nasution Minta PBG Pondok Pesantren Digratiskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178580//mitra10_home_renovation_expo-Lbpr_large.JPG
Hanya Tersisa Hitungan Hari: Wujudkan Rumah Nyaman Anda di Mitra10 Home Renovation Expo sebelum 26 Oktober!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178535//bobby_nasution_minta_maksimalkan_kur_dan_kpp-Pvox_large.jpg
Bobby Nasution Minta Maksimalkan KUR dan KPP untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement