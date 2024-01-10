BERIKUT rekomendasi nama bayi lahir di Bulan Januari beserta dengan arti singkatnya. Memilih nama untuk anak memang menjadi sebuah doa dan harapan bagi anak kita.
Oleh karena itu, biasanya para orang tua akan memikirkan nama anak mereka dengan baik, bahkan sebelum memiliki anak. Nah, bagi yang masih bingung dengan nama anaknya, berikut rekomendasi nama bagi mereka yang lahir di Januari.
1. Abba yang berarti seorang pemimpin
2. Avahul yang berarti kreatif, imajinatif
3. Alaan yang berarti penakluk dunia, pemimpin
4. Asyam yang berarti pemimpin yang mulia
5. Abdual yang berarti kuat, kreati
6. Abdulalim yang berarti kreatif, baik
7. Adwin yang berarti kreatif, seniman
8. Aabdar yang berarti bersinar, terkenal dalam pertarungan
9. Aakrama yang berarti sahabat Nabi yang terkenal
10. Alaois yang berarti terkenal dalam perang
11. Almar yang berarti terkenal
12. Aloysius yang berarti kuat, terkenal
13. Altamash yang berarti raja terkenal
14. Azeem yang berarti terkenal
15. Azim yang berarti terkenal
16. Badih yang berarti cerdas, kreatif
17. Bailasan yang berarti kreatif
18. Bail yang berarti pemimpin
19. Bakil yang berarti pemimpin
20. Collin yang berarti orang yang kreatif
21. Cynsige yang berarti kreatif
22. Cetaka yang berarti kratif, santai
23. Cleine yang berarti terkenal
24. Daelil yang berarti dihormati, terkenal
25. Daanaa yang berarti bijaksana, cerdas, terpelajar
26. Danish yang berarti pengetahuan, cermat, pintar
27. Dekle yang berarti kreatif
28. Delancey yang berarti unik, kreatif
29. Dempsey yang berarti seseorang yang kreatif
30. Denard yang berarti kreatif
31. Dionise yang berarti bersinar, kreatif
32. Dionisius yang berarti sehat dan kreatif
33. Dumitru yang berarti kreatif
34. Dalil yang berarti petunjuk, pemimpin
35. Dihyat yang berarti seorang pemimpin
36. Darien yang berarti pemimpin yang baik dan kaya
37. Dean yang berarti sang pemimpin
38. Derrick yang berarti pemimpin yang diberkati
39. Devian yang berarti pemimpin manusia
40. Dieter yang berarti pemimpin rakyat
41. Emrick yang berarti pemimpin yang baik hati
42. Enzio yang berarti pemimpin
43. Eric yang berarti pemimpin abadi
44. Eimam yang berarti seorang pemimpin
45. Ectorius yang berarti kreatif
46. Ehsan yang berarti terampil
47. Faiyaz yang berarti seorang seniman
48. Fannan yang berarti seniman
49. Fiyas yang berarti seorang seniman
50. Fazlul yang berarti pemimpin bijaksana