150 Rekomendasi Nama Bayi Lahir di Bulan Januari

, Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |20:01 WIB

BERIKUT rekomendasi nama bayi lahir di Bulan Januari beserta dengan arti singkatnya. Memilih nama untuk anak memang menjadi sebuah doa dan harapan bagi anak kita.

Oleh karena itu, biasanya para orang tua akan memikirkan nama anak mereka dengan baik, bahkan sebelum memiliki anak. Nah, bagi yang masih bingung dengan nama anaknya, berikut rekomendasi nama bagi mereka yang lahir di Januari.

BACA JUGA: 100 Nama Bayi Perempuan Turki Islami dan Maknanya

1. Abba yang berarti seorang pemimpin

2. Avahul yang berarti kreatif, imajinatif

3. Alaan yang berarti penakluk dunia, pemimpin

4. Asyam yang berarti pemimpin yang mulia

5. Abdual yang berarti kuat, kreati

6. Abdulalim yang berarti kreatif, baik

7. Adwin yang berarti kreatif, seniman

8. Aabdar yang berarti bersinar, terkenal dalam pertarungan

9. Aakrama yang berarti sahabat Nabi yang terkenal

10. Alaois yang berarti terkenal dalam perang

11. Almar yang berarti terkenal

12. Aloysius yang berarti kuat, terkenal

13. Altamash yang berarti raja terkenal

14. Azeem yang berarti terkenal

15. Azim yang berarti terkenal

16. Badih yang berarti cerdas, kreatif

17. Bailasan yang berarti kreatif

18. Bail yang berarti pemimpin

19. Bakil yang berarti pemimpin

20. Collin yang berarti orang yang kreatif

21. Cynsige yang berarti kreatif

22. Cetaka yang berarti kratif, santai

23. Cleine yang berarti terkenal

24. Daelil yang berarti dihormati, terkenal

25. Daanaa yang berarti bijaksana, cerdas, terpelajar

26. Danish yang berarti pengetahuan, cermat, pintar

27. Dekle yang berarti kreatif

28. Delancey yang berarti unik, kreatif

29. Dempsey yang berarti seseorang yang kreatif

30. Denard yang berarti kreatif

31. Dionise yang berarti bersinar, kreatif

32. Dionisius yang berarti sehat dan kreatif

33. Dumitru yang berarti kreatif

34. Dalil yang berarti petunjuk, pemimpin

35. Dihyat yang berarti seorang pemimpin

36. Darien yang berarti pemimpin yang baik dan kaya

37. Dean yang berarti sang pemimpin

38. Derrick yang berarti pemimpin yang diberkati

39. Devian yang berarti pemimpin manusia

40. Dieter yang berarti pemimpin rakyat

41. Emrick yang berarti pemimpin yang baik hati

42. Enzio yang berarti pemimpin

43. Eric yang berarti pemimpin abadi

44. Eimam yang berarti seorang pemimpin

45. Ectorius yang berarti kreatif

46. Ehsan yang berarti terampil

47. Faiyaz yang berarti seorang seniman

48. Fannan yang berarti seniman

49. Fiyas yang berarti seorang seniman

50. Fazlul yang berarti pemimpin bijaksana