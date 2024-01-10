Jangan Sampai Terpeleset! Ini Tips Memilih Sepatu Lari yang Nyaman di Kaki

ADA sejumlah tips memilih sepatu lari yang nyaman dikenakan. Perhatikan daya cengkram sepatu saat berlari, jangan sampai kamu terpeleset karena bagian bawah yang tidak sesuai standar running shoe.

Terpenting, Anda harus memperhatikan jalur lari yang dilalui. Ada tiga subkategori berdasarkan jalurnya, yaitu; road-running shoes, trail-running shoes dan cross-training shoes. Perhatikan pula cara berlari Anda.

Jika Anda gemar berolahraga lari di trek yang naik turun bukit dipenuhi batu, lumpur atau akar, sepatu lari yang seharusnya Anda gunakan adalah jenis trail-running shoes yang bisa memberikan stabilitas dan perlindungan ekstra’

Lainnya halnya dengan sepatu lari jenis cross-training shoes yang dirancang untuk para pengguna gym atau latihan crossfit.

Setelah mengetahui jalur dan cara berlari, kini saatnya mengetahui cara memilih sepatu lari yang nyaman di kaki.

Tips Memilih Sepatu Lari

1. Perhatikan Bentuk dan Jenis Kaki

Jenis kaki setiap orang berbeda-beda. Ada jenis kaki yang cenderung memanjang serta ada juga jenis kaki yang lebar. Pastikan Anda memilih sepatu dengan desain yang sesuai dengan bentuk dan jenis kaki Anda. Apabila Anda memilih desain sepatu lari yang tidak sesuai, maka akan membuat kaki Anda menjadi tidak nyaman saat berlari.

2. Pilih Ukuran yang Tepat

Beli sepatu lari yang sesuai dengan ukuran kaki Anda. Beberapa merk sepatu lari terkadang memiliki ukuran yang berbeda meskipun nomor ukurannya sama. Salah satu trik yang mungkin Anda dapat lakukan untuk mendapatkan sepatu lari yang tepat adalah dengan mengukur ukuran kaki Anda sendiri.

Hindari memilih sepatu dengan ukuran yang terlalu besar atau terlalu kecil karena dapat meningkatkan risiko cedera pada kaki Anda. Usahakan saat Anda mencoba sepatu yang diinginkan, Anda mencoba sambil mengenakan kaus kaki yang biasa Anda pakai untuk lari.

3. Perhatikan Fleksibilitas Sepatu

Sepatu lari yang fleksibel akan mengikuti gerakan alami kaki sehingga kaki Anda dapat bergerak bebas selama berlari. Selain itu, sepatu yang fleksibel membuat olahraga lari Anda menjadi semakin nyaman.

4. Perhatikan Berat Sepatu

Usahakan untuk memilih sepatu dengan berat yang ringan, apalagi jika Anda berniat untuk melakukan lari dengan jarak yang jauh. Lari dengan jarak yang jauh menggunakan sepatu yang berat akan membuat Anda menjadi cepat lelah.