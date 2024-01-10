Apa Arti Cogil dan Cegil yang Viral di TikTok?

APA arti Cogil dan Cegil yang Viral di TikTok. Kedua frasa ini memang populer dan banyak kita lihat di kolom komentar, terutama para pengguna TikTok.

Kata cegil dan cogil sendiri dipakai ketika mengomentari perilaku seseorang atau karakter dalam serial atau film yang mereka tonton. Istilah cegil dan cogil menyebar dari TikTok ke hampir semua media sosial (medsos) seperti Instagram, X atau Twitter.

Faktanya, kata cegil dan cogil sudah menjadi bahasa universal yang dipahami hampir semua pengguna internet. Apa arti kata cegil dan cogil? Simak penjelasannya dikutip dari Social Media Review.

Jika Anda membaca beberapa postingan di jejaring sosial, cegil adalah kependekan dari "gadis gila". Gadis gila yang dimaksud di sini adalah wanita yang tingkah lakunya cukup gila atau tidak biasa bagi wanita pada umumnya, namun tetap menarik. Bisa juga dikatakan bahwa si buta ini adalah wanita unik atau wanita nakal.

Seperti cegil, cogil adalah kependekan dari orang gila. Cowok gila mengacu pada pria yang tingkah lakunya cukup gila atau di luar kelaziman pria pada umumnya, namun sebenarnya dianggap menarik. Cogil ini juga bisa disebut unik atau jahat.

Cegil dan cogil sudah digunakan oleh netizen sejak tahun 2022, sehingga istilah-istilah tersebut cukup familiar dan sering digunakan oleh para pengguna media sosial. Entah itu mengomentari seseorang atau tokoh atau tokoh dalam drama atau film yang sedang Anda tonton.

(Martin Bagya Kertiyasa)