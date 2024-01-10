Semodis Ayana Moon, Ini Inspirasi Outfit Korean Style untuk Para Hijabers

HIJABERS kini juga bisa mengenakan outfit Korean style dengan tetap menjaga kesantunan. Bahkan, sangat cocok bila dipadukan dengan hijab dan busana muslim lainnya.

Lantas, apa saja inspirasi outfit Korean style yang cocok untuk para hijabers?

1. Tunik Oversize

Kalau kamu suka berpenampilan casual dan simple, maka tunik ini bisa dijadikan salah satu outfit andalan! Dengan detail resleting pada bagian depan, tunik ini busui friendly, lho! Tunik ini juga punya variasi lengan karet dengan motif stripe yang super gemes!

Bahannya terbuat dari knit yang nyaman ditambah dengan cuttingan yang loose, bikin kamu lebih bebas bergerak. Sangat nyaman untuk keseharian kamu! Yuk check out sekarang kalau kamu menginginkan look yang santai nan modis!

2. Blouse Ruffle

Blouse ruffle memiliki desain yang unik, modis dan kekinian. Apalagi blouse ini terbuat dari bahan polo linen yang ringan dan adem sehingga nyaman dipakai seharian. Dengan model lipatan bertumpuk ini, bisa mengubah penampilan kamu terlihat elegan sehingga cocok dikenakan untuk acara formal maupun sekedar hangout bareng teman.

Detail kancing di bagian depannya juga busui friendly, lho! Sangat memudahkan pemakaian. Padu padankan dengan rok untuk kamu yang gemar tampil feminim atau dengan celana kulot untuk tampil simple dan minimalis.

3. Tunik Knit

Kita mau ngenalin kamu tunik knit dengan look yang super unik! Punya detail gaya obras luar dengan warna benang contrast bikin look kamu semakin chic and playful. Bahannya comfy dengan cuttingan yang loose, sangat nyaman dikenakan seharian. Cocok banget dipakai ke kampus, hangout maupun kegiatan casual lainnya.

4. Gamis Jumpsuit

Memiliki detail kantong di kedua sisi juga tali di bagian bahu yang dapat kamu tali kan untuk detail yang cantik dan menawan! Memiliki warna-warna yang cantik untuk dipakai di semua kegiatan kamu.

(Martin Bagya Kertiyasa)