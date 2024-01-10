Jangan Sepelekan Bersin! Begini Cara Mencegah Flu dan Gejalanya

BANYAK yang penasaran bagaimana cara mencegah flu di tengah musim hujan? Terlebih, musim hujan yang terjadi belakangan ini kerap disertai angin kencang dan kelembapan yang tinggi.

Gejala flu ditandai dengan bersin berulang kali. Selain itu, ada perubahan suhu tubuh dan tersumbatnya saluran pernafasan. Selain itu, badan akan terasa pegal-pegal, terutama di bagian sendi. Gejala lain bisa berupa sakit tenggorokan, batuk hingga badan terasa menggigil.

Lantas, bagaimana cara mencegah flu dan penularannya? Simak penjelasan berikut ini:

1. Rutin Mencuci Tangan

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat membasmi kuman penyebab penyakit, termasuk virus flu yang menempel di tangan. Anda disarankan mencuci tangan, terutama sebelum mengonsumsi atau mengolah makanan dan setelah buang air besar atau buang air kecil.

Bila tidak menemukan air, Anda bisa mencuci tangan dengan hand sanitizer. Dengan menggunakan hand sanitizer, tangan jadi lebih bersih dan aman bila memegang makanan atau minuman.

2. Konsumsi Vitamin dan Suplemen

Mengonsumsi vitamin, khususnya vitamin C, akan memperkuat kekebalan tubuh. Selain itu, Anda juga perlu mengonsumsi suplemen yang mengandung zinc, salah satu elemen yang dibutuhkan oleh tubuh agar sistem kekebalan berfungsi dengan baik.

3. Perbanyak Minum Air

Saat gejala flu muncul penting untuk segera minum lebih banyak air atau jus untuk menghindari gejala dehidrasi seperti, sakit tenggorokan dan hidung tersumbat. Tidak hanya dengan minum, kamu bisa konsumsi sup ayam atau sayur bayam untuk memenuhi kebutuhan cairan.

4. Berkumur dengan Air Garam

Cara alami untuk mengatasi gatal di tenggorokan adalah konsumsi segelas air hangat yang ditambahkan setengah sendok teh garam dapur. Hal ini karena garam mampu menarik keluar kelebihan air dalam jaringan tenggorokan, mengurangi peradangan, dan membersihkan lendir serta meringankan iritasi di tenggorokan.

5. Semprot Hidung yang Tersumbat

Saat gejala flu baru muncul, maka kamu harus memastikan hidung bersih dan tidak mampet. Semprot hidung yang mengandung saline bisa kamu gunakan sehingga gejala tidak berkembang semakin parah.

6. Istirahat yang Cukup

Faktanya, tubuh tidak mampu melawan virus dengan lebih baik jika tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Setelah gejala muncul, sebaiknya segera beristirahat. Agar semakin nyenyak, kamu bisa terlebih dahulu mandi dengan air hangat guna meningkatkan kualitas tidur.