Tips Merias Mata dan Alat yang Harus Disiapkan, Maskara hingga Eyeshadow

TIPS merias mata berikut ini dapat menyempurnakan penampilan kamu. Selain itu, merias mata juga dapat menjadi cara mengoreksi dan menutupi sejumlah kekurangan seperti kantung mata dan kelopak yang terlalu besar.

Nah, buat yang ingin mendapatkan looks lebih fresh dan stunning, ikuti tips merias mata berikut ini:

1. The Smokey Eye

Untuk merias kelopak mata, kamu bisa pilih teknik smokey eye. Bila kamu memiliki jenis kelopak mata monolid, riasan smokey eye dapat memaksimalkan efek dramatis. Alat yang harus disiapkan juga tidak terlalu banyak. Eyeliner dan eyeshadow wajib ada.

2. Memakai Maskara Biru

Maskara berwarna biru tidak hanya cocok untuk semua warna mata, tapi juga membuat sisi bagian putih mata terlihat lebih cerah. Jadi, matamu akan terlihat lebih segar.

3. Highlight Inner Corner

Menambahkan highlighter atau shimmer akan membuat area mata terlihat lebih segar. Jangan lupa memakai formula yang tahan lama agar riasan tidak mudah luntur.

4. Eyeliner Berwarna Terang

Bila kamu bermata sipit, cara sederhana membuat mata terlihat lebih besar adalah memakai eyeliner berwarna terang di waterline bawah. Caranya, berikan warna terang di waterline dan membaurkan warna eyeliner yang sedikit lebih gelap di bawahnya.