HOME WOMEN LIFE

5 Potret Anisha Rosnah yang Bakal Jadi Istri Sah Pangeran Mateen Besok

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |18:05 WIB
5 Potret Anisha Rosnah yang Bakal Jadi Istri Sah Pangeran Mateen Besok
Anisha Rosnah. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANISHA Rosnah bakal menjadi istri Pangeran Mateen besok. Pernikahan keduanya pun akan berlangsung selama 10 hari, dengan berbagai macam seremoni khas royal wedding Brunei Darussalam.

Anisha sendiri merupakan cucu seorang penasihat khusus Sultan Hassanal Bolkiah, Pehin Dato Isa. Perempuan cantik ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung dan Wakil Ketua Menteri Brunei Darussalam pada akhir 1960 an dan awal 1970 an.

Lantas seperti apa potret cantik Anisha? Berikut potretnya yang sudah MNC Portal Indonesia rangkum lewat akun Instagram fanbasenya @anis.haikk.

Quality time

Anisha Rosnah

Kerap terlihat melakukan liburan atau bahkan sekedar menghabiskan waktu ke sebuah cafe, nampaknya sering kali dilakukan oleh Anisha bersama dengan keluarga, dan juga beberapa temannya. Hal itu terlihat dari sekian banyak postingannya yang diunggah lewat akun tersebut.

Foto keluarga

Anisha Rosnah

Di beberapa kesempatan tidak lupa Pangeran Mateen juga terlihat selalu berada di sisi Anisha, dengan memberikan senyuman manis menghadap kamera. Baik Pangeran Mateen ataupun Anisha terlihat sangat bahagia satu sama lain.

Foto bersama Pangeran Mateen

Anisha Rosnah

Pada akhir tahun kemarin, tepatnya pada 31 Desember 2023, Pangeran Mateen terlihat memposting sebuah foto romantis dengan Anisha. Meskipun tidak terlihat saling berpegangan tangan atau saling bersentuhan, tetapi foto tersebut berhasil membuat netizen iri dibuatnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
