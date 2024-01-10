Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ganteng Lee Gwan Hee, Kapten Basket yang Sukses Bikin Single's Inferno Naik Turun

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |21:30 WIB
5 Potret Ganteng Lee Gwan Hee, Kapten Basket yang Sukses Bikin Single's Inferno Naik Turun
Potret ganteng Lee Gwan Hee, (Foto: Instagram @leegwanhee0429)
A
A
A

POTRET Lee Gwan Hee, pebasket berbakat sekaligus kapten dari tim LG Sakers, tim papan atas pada Liga Basket Korea tahun 2023, tengah trending dan menjadi sorotan saat menjadi salah satu cast dari acara pencarian jodoh terkenal, Single’s Inferno season 3.

Usai episode final yang tayang pada Selasa 9 Januari kemarin, kisah asmara Lee Gwan Hee yang memilih Choi Hye Seon sebagai pasangannya pun kini semakin menjadi buah bibir di jagat maya.

Selain terkenal sebagai atlet papan atas, tak dipungkiri potretnya yang menawan dan karismanya yang memikat, turut membuat warganet penasaran dengan sosoknya. Dihimpun dari Instagram Lee Ghan Hee, @leegwanhee0429, Rabu (10/1/2024) berikut lima potret ganteng Lee Gwan Hee yang sukses bikin Single’s Inferno naik turun.

1. Pesona anak basket: Potret pertama menampilkan Lee Gwan Hee berpose dengan bola basket yang dipegang di atas pundaknya. Dalam setelan hoodie biru muda dan celana training hitam, memamerkan pesona maksimal khas anak basket yang sporty dan charming.

(Foto: Netflix Korea) 

2. Friendly: Lee Gwan Hee tampil dengan pose andalan dua jari. Mengenakan setelan basket dengan atasan putih dan celana merah, pebasket ganteng tampil dengan pose unik dan ceria, menyiratkan kepribadiannya yang easy going dan friendly.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
