5 Resolusi Tahun Baru 2024 Bantu Meningkatkan Angka Harapan Hidup

MASA-masa awal tahun baru seperti saat ini, sebagian besar orang sibuk menjalani resolusi yang akan ditargetkannya selama satu tahun ke depan. Tak hanya soal karir, keuangan atau pun asmara. Tidak sedikit dari masyarakat yang merencanakan soal kesehatan, untuk memiliki pola hidup lebih sehat dengan harapan meningkatkan usia lebih panjang.

Berkaca dari hal tersebut, Ahli Saraf sekaligus Ahli Umur Panjang asal Florida, Dr. Brett Osborn mengatakan seiring dengan berjalannya waktu, harapan hidup manusia saat ini berada pada titik terendah dalam beberapa dekade, meski pun di sisi lain kekayaan akan pengetahuan ilmiah terus bertambah.

Terkait akan kesehatan diri, lahir dan batin untuk meningkatkan angka harapan hidup, Dokter Brett, seperti dikutip dari New York Post, Rabu (10/1/2024) punya beberapa pilihan beberapa resolusi yang dapat dilakukan demi meningkatkan angka harapan hidup agar usia lebih panjang, berikut ulasannya.

1. Diet anti inflamasi: Caranya tiap makanan diberi skor dari 0 hingga 100, berdasarkan kadar gula darah (glukosa) yang dimiliki sesuai dengan indeks glikemik, maka konsumsilah makanan dengan skala yang lebih rendah.

Ditambah dengan selalu memperhatikan asupan yang dikonsumsi, misalnya setiap orang harus mendapatkan sebagian besar karbohidrat mereka dari sayuran dan menghindari karbohidrat sederhana seperti roti, pasta dan beras. Karena makanan tersebut memiliki indeks glikemik lebih besar dari 40.

2. Prioritaskan latihan kekuatan: Seiring bertambahnya usia, kehilangan otot tidak hanya terkait dengan kelemahan, tetapi juga penurunan kognitif. Oleh sebab itu, pentingnya melindungi otot melalui latihan kekuatan perlu dilakukan, Dr. Brett merekomendasikan lima latihan dasar yang efektif dilakukan yaitu squat, penekan bangku, deadlift, tekanan overhead, dan tarik up atau dagu.