Potret Ria Ricis Menangis di Depan Kakbah, Netizen: Semua Dikontenin!

BARU-baru ini Ria Ricis diketahui pergi ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah bersama sang suami, Teuku Ryan di tengah isu keretakan rumah tangga mereka.

Belum selesai dihujat karena dianggap terlalu sering curhat masalah pribadi ke media sosial. Ria Ricis lagi-lagi menjadi bulan-bulanan para warganet, sebagai akibat dari unggahan video dirinya menangis saat umrah.

BACA JUGA:

Video tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram @rumpi_gosip, dalam video tersebut tampak YouTuber 28 tahun itu tengah berdoa di depan Kakbah. Adik Oki Setiana Dewi itu terlihat begitu khusyuk berdoa, terlihat pula wajah sendu Ricis sambil mata yang berkaca-kaca. Lalu tak lama ia pun menundukan kepala seolah menangis.

BACA JUGA:

(Foto: Instagram @nyinyir_update_official)

Mata Ricis pun terlihat merah dan sembab yang memperkuat dugaan ia habis menangis.