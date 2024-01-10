Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Arti Let Him Cook yang Viral Usai Debat Capres 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |13:23 WIB
Ini Arti Let Him Cook yang Viral Usai Debat Capres 2024
Ilustrasi ini arti let him cook (Foto: Youtube)
A
A
A

INI arti Let Him Cook yang viral usai debat Capres 2024. Adapun dalam debat yang diselenggarakan pada 7 Januari lalu banyak memunculkan julukan baru yang diberikan oleh netizen.

Julukan ini menjadi viral dan terus dibahas pada media sosial. Lantas apa artinya?

Ternyata ini arti Let Him Cook yang viral usai debat capres 2024 yakni mari dia memasak. Istilah ini merupakah kalimat berbahasa Inggris.

Debat capres 2024

Namun untuk kalimat ini masuk dalam kategori bahasa slang, Dictionary mengartikannya sebagai mempersilahkan seseorang melakukan sesuatu sesuai keahliannya.

Sedangkan menurut seorang pembuat konten bernama Hary yang diunggah melalui akun TikTok @fasihin, menyebut arti lain yang dijadikan sebagai slang di kalangan anak muda.

Menurut Hary, Let Him Cook memiliki arti seruan untuk memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan hal yang diinginkannya. "Let Him Cook adalah sebuah slang yang digunakan sebagai seruan untuk memberi ruang kepada seseorang supaya orang itu bisa leluasa melakukan apa yang dia mau," kata Hary.

(Rina Anggraeni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
