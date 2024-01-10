Prediksi Daftar Tamu Istimewa Royal Wedding Pangeran Mateen, Ada Presiden Jokowi?

AKAD nikah Pangeran Mateen dan Anisha akan digelar besok hari Kamis, 11 Januari 2024 di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddien. Tiga hari kemudian, resepsi pernikahan yang megah dan parade akan diadakan di sekitar Ibu Kota Bandar Seri Begawan.

Pada hari yang sama, perjamuan kerajaan untuk pengantin baru akan diadakan dengan tamu dan pejabat dari seluruh dunia. Pada saat itulah, diprediksi sederet tokoh tamu istimewa akan datang. Bahkan, dikabarkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan terbatas akan ikut berangkat menghadiri undangan.

Presiden Jokowi juga belum lama ini mengatakan bahwa akan datang ke acara pernikahan Pangeran Mateen dengan Anisha sambil melakukan kunjungan kerja ke tiga negara yaitu Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

“Siang hari ini saya dan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Filipina, ke Vietnam, dan ke Brunei Darussalam,” kata Presiden Jokowi, dikutip dalam akun YouTube Sekretariat Presiden.