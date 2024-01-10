Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Istri Pergoki Suami Selingkuh di Gunung, Pakai Mobil Sang Istri Lagi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |08:08 WIB
Viral Istri Pergoki Suami Selingkuh di Gunung, Pakai Mobil Sang Istri Lagi
Viral Suami Selingkuh di Gunung. (Foto: TikTok)
A
A
A

DRAMA perselingkuhan nampaknya menjadi makanan di sosial media. Belum lama ini, viral kisah perselingkuhan yang dilakukan pria bernama Alex dengan wanita simpanannya Yolanda.

Hal ini diungkap oleh sang istri sah, Sanlia Novita. Kisahnya pun beredar luas di sosial media termasuk akun X, @squidwardsssss_. Akun tersebut mengunggah curahatan hati Sanlia sekaligus bukti-bukti perselingkuhan yang dilakukan sang suami usai kepergok selingkuh di Gunung Papandayan.

“Cerita di balik foto ini bikin trauma seumur hidup karena ada seorang istri dan mami yg rela gak tidur semalaman, nyusul dari jam I malam sampe jam 2 pagi.. nunggu kedinginan di mobil sambil gemeteran cuma demi mergokin suaminya bawa selingkuhannya ke atas Gunung Papandayan,” tulis Sanlia.

Viral Selingkuh di Gunung

Tak sampai di situ, Sanlia juga mengatakan sang suami berselingkuh menggunakan mobil miliknya saat pergi ke Gunung Papandayan. Beredar pula video saat Sanlia melabrak sang suami dan Yolanda saat mengenakan mobil tersebut. “Kamu pilih dia? Gak usah, gak usah duduk di mobil gue,” ungkap Sanlia.

Sanlia juga membongkar bukti-bukti perselingkuhan lainnya, salah satunya percakapan saat sang suami mengirim sejumlah uang untuk Yolanda. Alih-alih menyesal, Yolanda justru ngegas dan mengatakan Alex sempat meminjam uangnya.

Viral Selingkuh di Gunung

“Maaf ya itu Alex pinjam duit ke gue. Tanya aja sana sama orangnya, kesel banget disalah-salahin mulu,” ungkap Yola.

Sanlia juga membagikan bukti chat Yolanda bersama suaminya. Terlihat jelas Alex lebih membela selingkuhannya bahkan meminta Yolanda berhenti menggunakan sosial media. “Gimana disuruh ayang non-aktif IG? Cape ah gausah playing victim, because the real victim are my children,” tambah Sanlia.

