Apa Itu Asam Kojic yang Dipercaya Ampuh Cerahkan Kulit?

PRODUK perawatan kulit kini semakin beragam, bahkan cenderung membuat bingung. Banyak bahan pencerah yang namanya masih asing bagi banyak orang, salah satunya asam kojic.

Asam kojin merupakan bahan aktif yang memiliki banyak manfaat. Kojicha berasal dari berbagai jenis jamur, antara lain Acetobacter, Penicillium, dan Apergilus. Selain terkenal keindahannya, kojichape sudah ada sejak lama dan dimanfaatkan sebagai hasil samping fermentasi makanan.

Meski memiliki banyak manfaat, namun penggunaan kojic acid juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kulit masing-masing, terutama kulit sensitif, karena kojic acid sendiri merupakan salah satu jenis bahan aktif. Berikut manfaat asam kojic seperti dilansir berbagai sumber.

Mencerahkan kulit wajah

Seperti yang telah disebutkan, salah satu komponen favorit dari kojic acid adalah mencerahkan dan meratakan kulit. Hal ini karena asam kojic mengandung asam glikolat dan membantu mencegah pembentukan tirosin yang dapat menghasilkan melanin.