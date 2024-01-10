Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Minum Es Bisa Bikin Batuk Makin Parah? Ini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |23:00 WIB
Sering Minum Es Bisa Bikin Batuk Makin Parah? Ini Faktanya
Minum air es sebabkan batuk dan sakit tenggorokan? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERNAHKAH Anda mendengar istilah sering minum es dapat menyebabkan batuk atau sakit tenggorokan semakin parah? Ya, biasanya orangtua akan mengingatkan anaknya, agar tidak meminum es disaat kondisi tubuhnya sedang tidak baik.

Lantas apakah pernyataan tersebut benar?

Dokter Umum sekaligus Health Educator, dr Kevin Mak menjelaskan sebetulnya kondisi seperti ini tidak benar adanya. Dengan kata lain seseorang yang meminum es tidak akan menyebabkan batuk atau radang tenggorokan.

“Beberapa studi dan dokter luar negeri bahkan menyarankan meminum es saat terjadi radang seperti amandel atau gusi yang bengkak,” kata dr Kevin, dikutip dalam akun TikToknya @drkevinmak, Rabu (9/1/2024).

Menurutnya, di Indonesia sendiri gejala batuk dan pilek itu didominasi karena adanya infeksi virus Kondisi ini ditambah dengan daya tahan tubuh yang menurun seperti saat sedang terjadinya perubahan cuaca. Alhasil meminum es tidak ada kaitannya dengan memperparah batuk ataupun sakit tenggorokan.

Minum es

Namun sayangnya, yang perlu digaris bawahi di beberapa daerah ada oknum yang menggunakan dalam pembuatan es seringkali tidak diperhatikan kualitasnya. Hal inilah yang membuat es menjadi tidak higienis dan dapat mengandung bakteri yang sudah terkontaminasi virus, sehingga berujung dengan memperparah kondisi batuk atau sakit tenggorokan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement