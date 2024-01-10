Sering Minum Es Bisa Bikin Batuk Makin Parah? Ini Faktanya

PERNAHKAH Anda mendengar istilah sering minum es dapat menyebabkan batuk atau sakit tenggorokan semakin parah? Ya, biasanya orangtua akan mengingatkan anaknya, agar tidak meminum es disaat kondisi tubuhnya sedang tidak baik.

Lantas apakah pernyataan tersebut benar?

Dokter Umum sekaligus Health Educator, dr Kevin Mak menjelaskan sebetulnya kondisi seperti ini tidak benar adanya. Dengan kata lain seseorang yang meminum es tidak akan menyebabkan batuk atau radang tenggorokan.

“Beberapa studi dan dokter luar negeri bahkan menyarankan meminum es saat terjadi radang seperti amandel atau gusi yang bengkak,” kata dr Kevin, dikutip dalam akun TikToknya @drkevinmak, Rabu (9/1/2024).

Menurutnya, di Indonesia sendiri gejala batuk dan pilek itu didominasi karena adanya infeksi virus Kondisi ini ditambah dengan daya tahan tubuh yang menurun seperti saat sedang terjadinya perubahan cuaca. Alhasil meminum es tidak ada kaitannya dengan memperparah batuk ataupun sakit tenggorokan.

Namun sayangnya, yang perlu digaris bawahi di beberapa daerah ada oknum yang menggunakan dalam pembuatan es seringkali tidak diperhatikan kualitasnya. Hal inilah yang membuat es menjadi tidak higienis dan dapat mengandung bakteri yang sudah terkontaminasi virus, sehingga berujung dengan memperparah kondisi batuk atau sakit tenggorokan.