Kerap Ingin BAB Usai Makan? Ini Penjelasannya

KEBIASAAN mulas atau ingin Buang Air Besar (BAB) usai makan kerap dialami sebagian orang. Tentunya ini dianggap tidak wajar dan beranggapan bahwa BAB yang dikeluarkan merupakan makanan yang baru saja dimakan oleh orang tersebut.

Lantas apakah kondisi ini berbahaya?

Dokter Umum sekaligus Healthy Educator, dr Kevin Mak menjelaskan kebiasaan seperti ini memang banyak terjadi kepada masyarakat. Akan tetapi, yang perlu diketahui kondisi ini sama selali tidak berbahaya. Biasanya rasa mulas atau ingin BAB timbul setelah seseorang kenyang. Kondisi ini terjadi sekitar 10-15 menit setelah makanan itu selesai di makan.

“Ketika makanan masuk dari mulut butuh waktu beberapa jam sampai dua hari untuk dibuang sebagai kotoran, dan akhirnya ketika makanan masuk ke dalam usus ada yang disebut sebagai refleks gastrokolik,” kata dr Kevin, dikutip dalam akun TikToknya @drkevinmak, Rabu (10/1/2024).