Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Remaja Indonesia Candu Pakai Vape? Ini Alasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |12:09 WIB
Remaja Indonesia Candu Pakai Vape? Ini Alasannya
Alasan remaja Indonesia candu pakai vape. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ROKOK elektrik atau vape dapat menjadi solusi untuk seseorang berhenti merokok konvensional. Sebab, kandungan pada vape memiliki konsentrasi lebih rendah daripada rokok konvensional.

Padahal, menurut Dokter Konsultan Paru sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Prof DR dr Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR, FAPSR menjelaskan anggapan itu hanyalah mitos atau tidak benar adanya.

“Mereka pikir bahwa nikotin lebih rendah dan bisa dipakai untuk terapi berhenti merokok atau placement terapi, itu sebanyak 76,7 Persen. Kedua adalah rasa, kemudian dapat menggunakan trik asap,” kata Dr Agus, dikutip dalam Media Briefing PB IDI tentang Paparan Hasil Kajian dan Studi Klinis Rokok Elektronik di Indonesia secara virtual, Rabu (10/1/2024).

Dokter Agus mengatakan alasan responden tentang rokok elektrik yaitu karena murah dan tidak menyebabkan kanker. Sehingga kebanyakan dari mereka mendapatkan izin dari orangtuanya.

Vape

“Ketika survei remaja-remaja di Indonesia kita bertanya apa alasan (mereka) memakai rokok elektrik? Maka kita bisa melihat bahwa (menurutnya) rokok elektrik tidak adiktif dibandingkan rokok konvensional, (selain itu) tidak menyebabkan kanker, cukup beli rokok elektrik karena harganya murah, dapat izin dari orangtua. Jadi ada beberapa pertimbangan kenapa pakai rokok elektrik pada anak SMA di Jakarta,” ucap dr Agus.

Tidak hanya sampai di situ, dr Agus pun menyebutkan bahaya yang ditimbulkan dari rokok elektrik yaitu mengandung bahan-bahan yang sama dengan rokok konvensional seperti nikotin, karsinogen, dan bahan toksik, yang mana bahan tersebut bersifat iritatif dan dapat memicu terjadinya induksi inflamasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement