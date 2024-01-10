Tidak Suka Minum Air Putih? Begini Cara Mengatasinya

SEBAGIAN masyarakat mungkin tidak suka minum air putih. Padahal mengonsumsi air putih memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia.

Air putih merupakan salah satu minuman yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh, tidak hanya untuk mencegahnya dari dehidrasi tetapi juga dapat menjaga keseimbangan elektrolit, tekanan darah, melumasi sendi, mengatur suhu tubuh, dan meningkatkan kesehatan.

Dilansir dari laman Healthline yang telah ditinjau secara medis oleh SaVanna Shoemaker, MMS, RDN, LD, Selasa (9/1/2024) berikut cara sederhana untuk Anda agar dapat menyukai air putih :

1. Tetapkan target

Menetapkan target setiap harinya, dapat memotivasi Anda lebih mungkin melakukan perubahan positif pada diri Anda. Ditambah dengan mencatat setiap perkembangan yang telah dilakukan, membuat Anda terpacu untuk mencapai tujuan dengan menjadikannya suatu kebiasaan yang baik.

2. Selalu membawa air putih





Meskipun Anda memiliki banyak aktivitas di luar rumah, ada baiknya selalu membawa botol minum berisikan air putih kemanapun Anda pergi. Sehingga tanpa dirasakan, sedikit demi sedikit Anda akan melakukan perubahan pada diri Anda dengan selalu ingat meminum air putih yang telah Anda bawa.

3. Pasang alarm

Mengatur alarm di setiap jam-jam tertentu dapat menjadi suatu cara efektif untuk Anda bisa menghabiskan air putih dalam target tertentu. Bahkan dengan bantuan alarm seperti ini, membuat Anda meningkatkan asupan air pada tubuh Anda terutama jika memiliki sifat pelupa atau terlalu sibuk untuk minum.

4. Ganti minuman lain dengan air putih

Salah satu cara untuk lebih banyak minum air putih dengan mengganti minuman lain seperti soda, dan minuman olahraga dengan air putih. Karena minuman ini sering kali mengandung gula tambahan, maka jika diminum terlalu sering bisa merugikan kesehatan tubuh Anda.