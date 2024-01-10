Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Sosok Dokter Lo Siaw Ging, Dokter Dermawan dari Solo yang Tak Kenakan Tarif

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |19:00 WIB
Mengenal Sosok Dokter Lo Siaw Ging, Dokter Dermawan dari Solo yang Tak Kenakan Tarif
Mengenal dr. Lo Siaw Ging, dokter dermawan dari Solo. (Foto: Ist)
A
A
A

DOKTER dermawan asal Solo, dr. Lo Siaw Ging M.A.R.S meninggal dunia di rumah Kasih Ibu pada Selasa 9 Januari 2024 dan disemayamkan di Rumah Duka Thiong Ting. Sebelum meninggal dunia, dokter Lo menjalani perawatan di RS Kasih Ibu, pada 21 Desember 2023. Kesehatannya mendadak menurun sehingga dia dilarikan ke rumah sakit.

Seperti diketahui, dr. Lo meninggal dunia pada usia 89 tahun. Semasa hidupnya dia terkenal sebagai dokter yang tidak mengenakan tarif kepada pasiennya. Dokter Lo bahkan tidak membebankan tarif pada pasien yang tidak mampu untuk berobat.

Meski tidak memberikan tarif untuk berobat, namun kinerja dr. Lo tidaklah main-main. Dokter lulusan Universitas Airlangga ini selalu mendiagnosa setiap penyakit dengan tepat. Dokter Lo Siauw Ging lahir pada 16 Agustus 1934 di Kota Magelang, Jawa Tengah, dari pasangan Lo Bian Tjiang dan Liem Hwat Nio.

Dokter Lo Siaw Ging

Dokter Lo memulai kariernya di Rumah Sakit Panti Kosala, Solo, yang kini menjadi Rumah Sakit Dokter Oen. Berkat sikapnya yang dermawan dalam mengobati pasien, dr. Lo mendapatkan penghargaan Mahakarya Kebudayaan untuk Lo Siauw Ging dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Penghargaan tersebut diberikan atas tindakan dr. Lo yang selalu membantu pasien kurang mampu untuk sembuh dari penyakitnya. Dia menjadi salah satu Dokter yang Mengutamakan Kemanusiaan dengan Tidak Memungut Biaya Pelayanan Kesehatan dari Kaum Miskin.

Penghargaan tersebut diberikan pada saat pandemi Covid-19 melalui zoom pada 10 September 2020.

(Leonardus Selwyn)

      
