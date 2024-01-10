Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pantai Batu Karas Pangandaran, Surganya Para Peselancar

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |21:01 WIB
Pantai Batu Karas Pangandaran, Surganya Para Peselancar
Pantai Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat (Foto: Instagram/@florachristin)
A
A
A

PANTAI Batu Karas di Pangandaran, Jawa Barat dikenal sebagai destinasi favorit para peselancar, baik nasional maupun mancanegara.

Tak heran jika pengunjung pantai ini didominasi oleh turis asing ketimbang wisatawan domestik.

Ombaknya yang tenang dan panjang menjadi daya tarik tersendiri bagi para surfer. Selain itu, pantai ini juga memiliki suasana yang sepi, tidak bising sehingga nyaman dijadikan tempat melepas penat alias healing.

Pantai Batu Karaas

(Foto: Instagram/@florachristin)

Pantai Batu Karas berlokasi di Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Pantai memiliki berbagai wahana dan fasilitas untuk menunjang keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam berlibur.

Mulai dari fasilitas pondok wisata, area bermain anak, mushola, area parkir, toilet, tempat makan bahkan hotel dan penginapan.

