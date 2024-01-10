Pantai Batu Karas Pangandaran, Surganya Para Peselancar

PANTAI Batu Karas di Pangandaran, Jawa Barat dikenal sebagai destinasi favorit para peselancar, baik nasional maupun mancanegara.

Tak heran jika pengunjung pantai ini didominasi oleh turis asing ketimbang wisatawan domestik.

Ombaknya yang tenang dan panjang menjadi daya tarik tersendiri bagi para surfer. Selain itu, pantai ini juga memiliki suasana yang sepi, tidak bising sehingga nyaman dijadikan tempat melepas penat alias healing.

(Foto: Instagram/@florachristin)

Pantai Batu Karas berlokasi di Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Pantai memiliki berbagai wahana dan fasilitas untuk menunjang keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam berlibur.

Mulai dari fasilitas pondok wisata, area bermain anak, mushola, area parkir, toilet, tempat makan bahkan hotel dan penginapan.