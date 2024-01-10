Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cuaca Ekstrem Rawan Bencana, Sandiaga: Berwisatalah Penuh Kewaspadaan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |22:00 WIB
Cuaca Ekstrem Rawan Bencana, Sandiaga: Berwisatalah Penuh Kewaspadaan
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau wisatawan untuk berwisata dengan penuh kewaspadaan di tengah cuaca ekstrem yang melanda saat ini.

"Saya baru saja terhubung dengan BMKG, akan ada perubahan cuaca yang cukup ekstrem dalam beberapa bulan ke depan untuk diwaspadai," ujar Sandi di Kantor Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Rabu (10/1/2024).

Belum lagi kata Sandi, saat ini banyak bencana alam yang tentunya berdampak pada tempat wisata.

Infografis Traveling Antiboncos

"Gunung api di Flores sudah tercakup dalam surat edaran kami yang Desember lalu kami layangkan ke seluruh pemangku kepentingan untuk tetap melakukan kegiatan wisata tapi dengan penuh kewaspadaan," tambahnya.

Lebih lanjut mantan Wagub DKI Jakarta ini berujar, saat keadaan alam yang tidak menentu, wisatawan tidak perlu mengurungkan untuk berwisata.

"Tapi berwisatalah dengan penuh kewaspadaan," imbaunya.

