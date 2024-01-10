Sandiaga Beberkan Sederet Pembangunan Sektor Pariwisata di IKN, Ada Hotel Senilai Rp20 Triliun

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meng-update perkembangan terkini terkait pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sandi menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan groundbreaking beberapa proyek. Salah satunya pembangunan Hotel Nusantara dengan nilai investasi mencapai Rp20 triliun.

"Pembangunan Hotel Nusantara oleh konsorsium yang namanya juga Nusantara investasinya bukan kaleng-kaleng Rp20 triliun," katanya dalam acara The Weakly Brief with Sandi Uno, via daring, Rabu (10/1/2024).

Hotel itu melakukan groundbreaking pada 21 September 2023. Serta memiliki target beroperasi pada Agustus 2024 mendatang.

Selain itu, ada juga PT Sirius Surya Sentosa yang membangun Hotel Vasanta, PT Pakuwon Jati dengan membangun pusat perbelanjaan Superblok kondominium dan tiga hotel.

“Total investasinya Rp5 triliun. Telah melakukan groundbreaking pada 1 November 2023. Proyek itu dikerjasamakan dengan Marriott International melalui Four Points by Sheraton," tambahnya.

Ada pula BSH Community Hub, berupa hotel dan restoran yang telah melakukan groundbreaking pada 21 Desember 2023.