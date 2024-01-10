Jadi Hewan Paling Sering Keliling Dunia, Anjing Ini Sudah 250 Kali Terbang Bersama Majikannya

Kuma, anjing pug yang telah terbang sebanyak 250 kali (Foto: Instagram/@pugkuma)

ISTILAH 'jet setter international' mungkin tidak langsung mengingatkan pada sosok anjing. Namun, itulah cara menggambarkan Kuma, seekor anjing mungil yang telah melakukan sekitar 250 penerbangan.

Sungguh angka yang fantastis untuk kategori hewan. Bahkan manusia saja belum tentu mampu melakukannya!

Anjing pug yang tinggal di New York, Amerika Serikat (AS) ini lebih banyak bepergian dibanding kebanyakan orang.

Ia juga telah menjadi influencer perjalanan, menarik hampir 100.000 pengikut di Instagram dan 77.000 di TikTok.

Tingkah lakunya didokumentasikan di dunia maya oleh pemilik, Sid Henderson, tentang teman penerbangannya yang berbulu.

Pria berusia 43 tahun ini sering bepergian untuk pekerjaannya di bidang otomatisasi gudang dan membawa Kuma bersamanya.

(Foto: Instagram/@pugkuma)

“Saya mulai bepergian dengan Kuma ketika dia masih kecil, mungkin berusia lima bulan,” kata Sid Henderson.

Menyitir Daily Mail, keduanya sering terbang menggunakan maskapai Delta Airlines dari Bandara New York, termasuk LaGuardia, Newark, dan JFK.

Sid mengatakan bahwa Kuma telah mengunjungi hampir semua tempat di Amerika Serikat, Montreal, Kanada, dan bahkan telah berkelana hingga ke Seoul, Korea Selatan.

Ia juga telah terbang ke beberapa tempat di Eropa, menjelajahi Paris dan Porto serta menikmati pantai-pantai di Lisbon.

“Saya sangat berhati-hati saat dia di pesawat. Saya tidak mempermasalahkan Kuma ada di sana, ia hanya tertidur,” ungkap Sid.