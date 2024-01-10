Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Usaha Spa di Bali Tak Kena Pajak 40-75 Persen, Sandiaga Uno: Itu Kebugaran, Bukan Hiburan!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |19:03 WIB
Usaha Spa di Bali Tak Kena Pajak 40-75 Persen, Sandiaga Uno: Itu Kebugaran, Bukan Hiburan!
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
PELAKU usaha dan pariwisata di Bali dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), dari yang 15 persen kini meningkat menjadi 40 persen hingga 75 persen. Hal ini tentu memberatkan para pelaku usaha spa yang masuk dalam kategori hiburan.

Hal ini turut menjadi sorotan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno. Menurutnya, industri spa tidak tergolong dalam kategori hiburan, melainkan kebugaran.

"Jelas Pak Kadis (Pemprov Bali) menyampaikan, industri spa tidak termasuk yang (pajak) 40-75 persen karena (industri spa) itu bukan (industri) hiburan tapi kebugaran," kata Sandi dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Rabu (10/1/2024).

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Syifa Fauziah/MPI)

Dijelaskannya, pajak hiburan ini harus disosialisasikan lagi tanpa mematikan industri spa. Sebab industri spa di Bali bagian dari wellness bukan hiburan.

“Jadi (datang) ke spa bukan dapat hiburan tapi mereka dapat kebugaran. Kebugarannya menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat,” sambung mantan Ketua Kadin ini.

Pihaknya, lanjut Sandi juga sudah mengembangkan produk spa melalui wellness dan sport tourism, untuk memasarkan wellness tourism.

