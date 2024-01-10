Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Minat Pebisnis Timur Tengah Berinvestasi di Indonesia Masih Tinggi, Sandiaga: Harus Gerak Cepat Kolaborasi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |17:53 WIB
Minat Pebisnis Timur Tengah Berinvestasi di Indonesia Masih Tinggi, Sandiaga: Harus Gerak Cepat Kolaborasi
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno baru saja melakukan kunjungan kerja di kawasan Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Dalam kesempatan itu, ia menawarkan peluang investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sandi menyebut minat pebisnis Timur Tengah untuk berinvestasi di Indonesia masih sangat tinggi.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

"Kami bertemu beberapa pebisnis dan juga para entrepreneur, menunjukkan minat berinvestasi di Indonesia masih sangat tinggi. Dan kita harus bergerak cepat, bergerak bersama untuk menggarap potensi kolaborasi," ucap Sandi dalam The Weekly Brief with Sandiaga Uno, di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Rabu (10/1/2024).

Lebih lanjut Sandi menjelaskan alasan para pebisnis Timur Tengah ini tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

"Karena kita punya ekonometrika yang baik dan kita lihat dari kemudahan-kemudahan yang dihadirkan pemerintah," tambahnya.

