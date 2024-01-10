Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bikin Keributan di Pesawat, Remaja 16 Tahun Diciduk Polisi

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |13:06 WIB
Bikin Keributan di Pesawat, Remaja 16 Tahun Diciduk Polisi
Ilustrasi (Foto: Instagram/@aircanada)
A
A
A

SEORANG remaja menyerang salah satu kerabatnya sendiri di pesawat Air Canada rute Toronto menuju Calgary. Tersangka yang baru berusia 16 tahun itu akhirnya harus berurusan dengan Kepolisian Kanada.

Melansir Fox News nama tersangka sengaja tidak dipublikasikan karena masih di bawah umur. Sementara korban dirawat di tempat kejadian karena mengalami luka fisik ringan.

Jumlah laporan penumpang nakal pernah mencapai 1.200 kasus antara 2017 dan 2020, menurut statistik Administrasi Penerbangan Federal.

Kemudian melonjak 492 persen dari tahun 2020 (1.009) hingga 2021 (5.983), demikan FAA melaporkan.

Infografis Perilaku Penumpang Pesawat

Tyesha Best, yang bekerja sebagai pramugari JetBlue Airways selama sembilan tahun terakhir mengatakan kepada TheStreet bahwa ia telah melihat berbagai perilaku penumpang paling menjengkelkan selama beberapa tahun terakhir.

Salah satu contoh yang ia berikan adalah tentang seorang penumpang yang buang air kecil di botol kosong di depan penumpang lain dan memanggil pramugari dengan sebutan 'c'.

Tidak jelas tuduhan apa yang akan dihadapi remaja dalam insiden Air Canada tadi, namun kekerasan di pesawat di Amerika Serikat menyebabkan tindakan pemerintah federal pada musim semi lalu.

FAA merujuk lebih dari 20 kasus di AS antara Desember 2021 hingga April 2023 ke FBI untuk penuntutan federal, per Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
