HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Tarik Sandaran Kepala pada Kursi, Ini Cara Aman Susuri Kabin Pesawat

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |12:32 WIB
Jangan Tarik Sandaran Kepala pada Kursi, Ini Cara Aman Susuri Kabin Pesawat
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

KABIN pesawat tampaknya menimbulkan dampak buruk bagi manusia. Ruang yang sempit membuat diri lebih mudah untuk kesal satu sama lain.

Salah satu cara penumpang menjengkelkan orang lain adalah dengan menarik sandaran kepala mereka saat berjalan di lorong kabin.

Hal ini bisa sangat tidak menyenangkan, terutama jika Anda tertidur dengan nyaman di tempat duduk Anda. Kecerobohan orang lain dapat membangunkan Anda dengan hentakan di bagian belakang kursi.

Tampaknya perlu memegang kursi untuk menyeimbangkan diri saat Anda berjalan di pesawat. Namun, ada alat-alat khusus untuk meminimalisir melakukan hal ini.

Infografis Jendela Pesawat

Ada rel kecil di bagian bawah tempat penyimpanan barang yang berfungsi sebagai pegangan saat penumpang menyusuri lorong. Hal ini menjaga Anda tetap stabil dan tidak mengganggu penumpang lain yang mungkin sedang tertidur.

Fitur ini biasanya dimanfaatkan dengan baik oleh awak kabin, yang mencoba memberikan contoh kepada penumpangnya.

Art of Travel menulis tentang ini dan alasan orang harus menggunakannya di pesawat.

“Pesawat dirancang dengan pegangan di bagian bawah kompartemen atas. Anda bisa menyaksikan staf maskapai penerbangan meletakkan tangannya di dekat langit-langit. Ini untuk memegang pegangan tangan saat berjalan selama penerbangan,” kata mereka seperti yang dilansir dari The Sun.

Halaman:
1 2
      
