4 Potret Selfie Gamer Cantik Rachel Florencia, Netizen: Kak Enggak Kuat!

RACHEL Florencia merupakan gamer cantik yang sempat menjadi perbincangan netizen. Sebab dia dikabarkan menjalin hubungan dengan Reza Arap.

Rachel Florencia sendiri bukan orang baru di panggung hiburan, sebab ia adalah gamer dan artis internet yang cukup populer terutama di kalangan para pemain games online. Melalui Instagram pribadinya dia sering membagikan potret cantiknya, termasuk potret selfie. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @rchelcia, Rabu (10/1/2024)

1. Selfie: Di foto ini dia terlihat mengambil angle dari atas dengan menunjukkan mini dressnya yang seksi. Terlihat juga tato bergambar bulan di tangannya. Rachel terlihat menunjukkan wajah jutek ke arah kamera.

BACA JUGA: Pakar Fashion Sebut Tampilan Vintage dari Trench Coat hingga Jaket Bomber Bakal Populer di 2024

2. Pamer rambut cepol: Pada penampilannya ini, Rachel memilih mencepol rambut panjangnya. Dia juga menyisahkan poni samping. Di foto ini Rachel berpose menoleh ke samping sambil menunjukkan cepolan rambutnya.