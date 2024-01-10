Periskop 2024: 9 Warna yang Bakal Jadi Tren Tahun Ini

WARNA adalah salah satu elemen fashion yang cukup penting. Pasalnya, paduan warna bisa menyuarakan tampilan Anda dan memberikan kesan tersendiri pada tampilan seseorang.

Mungkin Anda sudah mempunyai gambaran warna yang cocok dengan warna kulit Anda atau sering mendapat pujian. Namun, tidak ada salahnya mencoba warna-warna yang meramaikan tren tahun 2024 dan menciptakan kesan baru dan segar, seperti dilansir dari Highend.

1. Pistachio

Mungkin terasa terlalu dini untuk mulai memikirkan musim semi, namun musimnya akan tiba sebelum Anda menyadarinya. Saat matahari mulai bersinar kembali, Anda bisa mengharapkan banyak warna pistachio.

Warna tak terduga ini sangat cocok untuk koleksi gaun malam Anda (terutama saat musim pernikahan), seperti yang ditunjukkan oleh Erdem dan Ulla Johnson.

2. Powder Blue

Warna-warna lembut akan mendominasi tahun 2024 dan warna biru powder ini akan memberikan nuansa Cinderella pada pakaian apa pun. Karena bedak berwarna biru terasa sejuk atau cool, Anda bisa memakainya sepanjang tahun. Warna ini akan terlihat bagus sebagai rajutan tebal untuk musim dingin atau gaun musim panas yang sejuk dan santai.

3. Almost Navy

Berdasarkan tren warna tahun 2024, mungkin sudah saatnya memasang lampu di kabinet karena warnanya "hampir navy" sedang meningkat. Seperti yang terlihat di landasan pacu Musim Semi/Musim Panas 2024 di Tibi, Tory Burch, dan STAUD, "Almost Navy" adalah angkatan laut yang sesuai dengan namanya - hampir angkatan laut.

Warna ini memiliki pigmen lebih banyak dibandingkan biru tua klasik dan cocok dipadukan dengan warna kontras seperti oranye, kuning, dan merah.