100 Nama Bayi Kucing Perempuan Lucu dan Menggemaskan

, Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:21 WIB

100 Nama Anak Kucing. (Foto: Freepik)

ADA 100 nama bayi kucing perempuan lucu dan menggemaskan untuk kamu yang ingin memelihara anak bulu alias anabul. Nama-nama ini ditujukan bagi anak kucing dengan jenis kelamin perempuan.

Nama-nama ini pun lucu dan memiliki artinya masing-masing. Berikut 100 nama bayi kucing perempuan lucu seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Aalifa yang memiliki arti ramah dan bersahabat

2. Aaliyah yang memiliki arti mengagungkan

3. Aara yang memiliki arti manis

4. Abia yang memiliki arti agung, hebat, dan besar

5. Adeeva yang memiliki arti kelembutan sentuhan perempuan

6. Afra yang memiliki arti salju

7. Afsana yang memiliki arti ceria

8. Alia yang memiliki arti mulia

9. Alina yang memiliki arti sutra dari surga

10. Amara yang memiliki arti kebaikan, pengampunan

11. Aneesa yang memiliki arti keramahan atau teman baik

12. Anna yang memiliki arti anugerah atau rahmat

13. Annisa yang memiliki arti perempuan

14. Asha yang memiliki arti kehidupan

15. Ayesha yang memiliki arti baik

16. Balqis yang memiliki arti nama ratu Negeri Saba

17. Beena yang memiliki arti penglihatan

18. Beenish yang memiliki arti tersenyum

19. Cali yang memiliki arti paling cantik

20. Celina yang memiliki arti surgawi

21. Chaka yang memiliki arti pusat energi dan kehidupan

22. Chana yang memiliki arti kesayangan

23. Chani yang memiliki arti cahaya, yang dicintai

24. Charia yang memiliki arti penuh perhatian

25. Chayra yang memiliki arti kebaikan

26. Ciji yang memiliki arti imut

27. Cyra yang memiliki arti bulan

28. Daima yang memiliki arti keabadian

29. Daliya yang memiliki arti bunga

30. Dania yang memiliki arti dekat

31. Dilara yang memiliki arti yang dicintai

32. Elira yang memiliki arti bumi

33. Emira yang memiliki arti seorang putri

34. Erina yang memiliki arti cantik

35. Farah yang memiliki arti senang

36. Gamila yang memiliki arti indah

37. Gaye yang memiliki arti keindahan

38. Ghazala yang memiliki arti cerdas, menawan

39. Giani yang memiliki arti keberkahan

40. Hada yang memiliki arti hujan yang lembut

41. Haifa yang memiliki arti rampih, indah tubuhnya

42. Hamra yang memiliki arti berwarna merah

43. Haura yang memiliki arti perempuan kulit putih bermata hitam

44. Hilya yang memiliki arti perhiasan

45. Iaesha yang memiliki arti anak perempuan lincah

46. Ishana yang memiliki arti kekuatan

47. Izma yang memiliki arti kekuatan, kebesaran

48. Jamia yang memiliki arti cantik nan indah

49. Jana yang memiliki arti nama buah di surga

50. Jasmine yang memiliki arti melati