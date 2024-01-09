ADA 100 nama bayi kucing perempuan lucu dan menggemaskan untuk kamu yang ingin memelihara anak bulu alias anabul. Nama-nama ini ditujukan bagi anak kucing dengan jenis kelamin perempuan.
Nama-nama ini pun lucu dan memiliki artinya masing-masing. Berikut 100 nama bayi kucing perempuan lucu seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Aalifa yang memiliki arti ramah dan bersahabat
2. Aaliyah yang memiliki arti mengagungkan
3. Aara yang memiliki arti manis
4. Abia yang memiliki arti agung, hebat, dan besar
5. Adeeva yang memiliki arti kelembutan sentuhan perempuan
6. Afra yang memiliki arti salju
7. Afsana yang memiliki arti ceria
8. Alia yang memiliki arti mulia
9. Alina yang memiliki arti sutra dari surga
10. Amara yang memiliki arti kebaikan, pengampunan
11. Aneesa yang memiliki arti keramahan atau teman baik
12. Anna yang memiliki arti anugerah atau rahmat
13. Annisa yang memiliki arti perempuan
14. Asha yang memiliki arti kehidupan
15. Ayesha yang memiliki arti baik
16. Balqis yang memiliki arti nama ratu Negeri Saba
17. Beena yang memiliki arti penglihatan
18. Beenish yang memiliki arti tersenyum
19. Cali yang memiliki arti paling cantik
20. Celina yang memiliki arti surgawi
21. Chaka yang memiliki arti pusat energi dan kehidupan
22. Chana yang memiliki arti kesayangan
23. Chani yang memiliki arti cahaya, yang dicintai
24. Charia yang memiliki arti penuh perhatian
25. Chayra yang memiliki arti kebaikan
26. Ciji yang memiliki arti imut
27. Cyra yang memiliki arti bulan
28. Daima yang memiliki arti keabadian
29. Daliya yang memiliki arti bunga
30. Dania yang memiliki arti dekat
31. Dilara yang memiliki arti yang dicintai
32. Elira yang memiliki arti bumi
33. Emira yang memiliki arti seorang putri
34. Erina yang memiliki arti cantik
35. Farah yang memiliki arti senang
36. Gamila yang memiliki arti indah
37. Gaye yang memiliki arti keindahan
38. Ghazala yang memiliki arti cerdas, menawan
39. Giani yang memiliki arti keberkahan
40. Hada yang memiliki arti hujan yang lembut
41. Haifa yang memiliki arti rampih, indah tubuhnya
42. Hamra yang memiliki arti berwarna merah
43. Haura yang memiliki arti perempuan kulit putih bermata hitam
44. Hilya yang memiliki arti perhiasan
45. Iaesha yang memiliki arti anak perempuan lincah
46. Ishana yang memiliki arti kekuatan
47. Izma yang memiliki arti kekuatan, kebesaran
48. Jamia yang memiliki arti cantik nan indah
49. Jana yang memiliki arti nama buah di surga
50. Jasmine yang memiliki arti melati