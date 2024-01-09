Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Biar Gak Bau Amis, Ikuti Tips Mengepel Lantai Rumah Berikut Ini

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |17:40 WIB
Biar Gak Bau Amis, Ikuti Tips Mengepel Lantai Rumah Berikut Ini
Promo AladinMall.
A
A
A

TIPS mengepel lantai rumah ini cocok untuk Anda yang ingin hunian bersih dan bebas kuman. Memiliki lantai yang bersih, keluarga pun aman dari serangan berbagai penyakit.

 

Seringkali Anda mendapati lantai rumah lengket dan bau tak sedap. Penyebabnya bermacam-macam, bisa karena sisa makanan, kotoran saat anak bermain di lantai hingga feses binatang peliharaan.

 

Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan. Sebab, lantai yang kotor menjadi ancaman bagi kesehatan keluarga. Segera bersihkan lantai hingga tidak tersisa kotoran dan bau.

 

Memang, mengepel terlihat seperti pekerjaan rumah yang mudah dikerjakan. Namun ternyata, mengepel membutuhkan teknik yang tepat. Nah, berikut penjelasan mengenai cara mengepel lantai rumah yang bisa Anda terapkan.

 

Tips Mengepel Lantai Rumah 

1. Sapu Lantai Terlebih Dahulu

Sebelum mengepel lantai rumah, hendaknya Anda menyapu lantai terlebih dahulu. Sebab, Anda perlu menghilangkan kotoran kasar seperti debu, pasir dan serpihan lain yang justru bisa menempel di permukaan lantai saat proses pengepelan. 

 

Selain itu, menyapu lantai juga membantu menjaga kebersihan udara di dalam rumah Anda. Debu dan kotoran yang terkumpul di lantai dapat menjadi sumber masalah pernafasan jika tidak diatasi dengan baik.

 

2. Bersihkan Kain Pel

Siapkan peralatan mengepel, termasuk kain pel yang bersih. Ya, bau amis yang tak sedap pada lantai bisa saja muncul akibat kain pel yang sudah kotor. Kain pel yang tidak bersih tentu tidak bisa menjaga kebersihan lantai. Karena itu, penting untuk menjaga kebersihan kain pel yang kamu pakai untuk membersihkan lantai.

 

Caranya, bilas kain pel lalu jemur hingga kering setiap selesai dipakai dengan menggunakan deterjen. Simpan kain pel dengan meletakkannya menghadap ke atas agar lebih cepat kering dan tidak lembap.

 

3. Pilih Bahan Kain Pel Terbaik

Ada sejumlah bahan kain pel yang dianjurkan untuk Anda gunakan seperti kain pel sumbu dan pel berbahan microfiber. Kain pel sumbu biasa digunakan oleh banyak orang untuk mengepel lantai secara manual.

 

Meski membutuhkan tenaga lebih banyak untuk mengepel dengan kain pel jenis ini, namun kain pel sumbu ini mudah dibersihkan.

 

Sementara jika Anda ingin mengepel rumah dengan lebih menghemat waktu, Anda bisa memilih kain pel berbahan microfiber.

 

Kain microfiber berserat halus dan bisa menyerap air tujuh kali lipat lebih baik dibanding kain pel lainnya. Namun yang harus diingat, kain pel dengan bahan apapun yang Anda gunakan, sebaiknya ganti setiap tiga bulan sekali agar tetap terjaga kebersihannya.

 

4. Jaga Kebersihan Ember

Tak hanya kain pel yang perlu dijaga kebersihannya. Jika Anda sering menggunakan sabun pembersih lantai yang ditaruh di ember saat mengepel, maka penting juga untuk menjaga kebersihan barang tersebut.

 

Setelah mengepel, pastikan untuk mencuci ember dengan sabun, bilas, dan segera keringkan. Jemur ember di bawah sinar matahari agar betul-betul bebas kuman.

