Menikah di Usia Terlalu Muda, Zaskia Adya Mecca: Jangan

MESKI menikah merupakan keputusan besar dalam hidup tiap orang, tak dipungkiri tidak sedikit yang ingin atau bahkan memutuskan ingin menikah di usia muda.

Terlebih di jaman sekarang, romantisasi indahnya menikah muda semakin banyak terjadi di kalangan generasi muda. Terkait menikah muda, aktris dan model, Zaskia Adya Mecca tak memungkiri bahwa generasi muda, lebih banyak yang ingin buru-buru menikah, meski sadar usia diri masih terlalu muda untuk membina sebuah rumah tangga.

Istri sutradara Hanung Bramantyo itu mengingatkan generasi muda untuk tidak tergesa-gesa dalam memutuskan menikah.

"Menikah jangan terlalu muda, ada masa di mana kita ingin menikmati hidup sendiri, tanpa dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab yang bisa ditunda," kata Zaskia, kala ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat belum lama ini.