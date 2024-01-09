Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Menikah di Usia Terlalu Muda, Zaskia Adya Mecca: Jangan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |23:30 WIB
Menikah di Usia Terlalu Muda, Zaskia Adya Mecca: Jangan
Zaskia Adya Mecca, (Foto: Instagram @zaskiaadyamecca)
A
A
A

MESKI menikah merupakan keputusan besar dalam hidup tiap orang, tak dipungkiri tidak sedikit yang ingin atau bahkan memutuskan ingin menikah di usia muda.

Terlebih di jaman sekarang, romantisasi indahnya menikah muda semakin banyak terjadi di kalangan generasi muda. Terkait menikah muda, aktris dan model, Zaskia Adya Mecca tak memungkiri bahwa generasi muda, lebih banyak yang ingin buru-buru menikah, meski sadar usia diri masih terlalu muda untuk membina sebuah rumah tangga.

 BACA JUGA:

Istri sutradara Hanung Bramantyo itu mengingatkan generasi muda untuk tidak tergesa-gesa dalam memutuskan menikah.

"Menikah jangan terlalu muda, ada masa di mana kita ingin menikmati hidup sendiri, tanpa dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab yang bisa ditunda," kata Zaskia, kala ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat belum lama ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/612/3097689/ini_ketakutan_leony_eks_trio_kwek_kwek_jika_menikah_dan_punya_anak-YMSs_large.jpg
Ini Ketakutan Leony Eks Trio Kwek Kwek jika Menikah dan Punya Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/612/3065931/aurelie_moeremans_dan_tyler_bigenho-8724_large.jpg
Baru Dilamar, Ini 5 Momen Mesra Aurelie dan Tyler Bigenho yang Bikin Baper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/612/3047444/pernikahan-Nplq_large.jpg
Punya Mimpi Menikah di Bali? Simak Inspirasi Venue Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/612/2869034/hukum-menikah-di-negara-lain-aturan-dan-syaratnya-YY7uMTWfxX.jpg
Hukum Menikah di Negara Lain Aturan dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/31/612/2823246/ternyata-ini-penyebab-kenapa-cowok-yang-sudah-menikah-perutnya-buncit-AKIrPBnHcF.JPG
Ternyata Ini Penyebab Kenapa Cowok yang Sudah Menikah Perutnya Buncit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/612/2811665/resiko-menikah-dengan-orang-jepang-masalah-uang-hingga-soal-anak-txl5P4V6wF.JPG
Resiko Menikah dengan Orang Jepang, Masalah Uang hingga Soal Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement