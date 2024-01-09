Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Wanita Siram Air Mendidih ke Teman Usai Diprank Bom Asap

Lidia Pratama , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |12:30 WIB
Viral Wanita Siram Air Mendidih ke Teman Usai Diprank Bom Asap
Viral wanita siram air mendidih, (Foto: Tangkapan layar Clideo)
A
A
A

TIDAK semua kejutan ulang tahun berakhir dengan tawa dan keceriaan. Contohnya seperti kejadian yang terjadi di Chelyabinsk, Rusia ini. Peristiwa tak terduga, mengubah pesta ulang tahun yang seharusnya meriah menjadi momen tragis membahayakan jiwa.

Melansir Crazed, Selasa (9/1/2024), tengah ramai viral beredar di sosial media perihal seorang gadis yang menyiramkan air panas ke salah satu rekannya. Kejadian tersebut berawal ketika gadis muda yang sedang berulang tahun itu disebut tengah asyik memasak di dapur.

Tiba-tiba, ada seorang rekan prianya melemparkan bom asap ke arah ruangan dalam dapur, tanpa menyadari bahwa sang wanita sedang sibuk memasak di sana. Dalam sekejap, ruangan dapur dipenuhi asap tebal, menciptakan kekacauan dan kepanikan di antara para tamu.

(Foto: Clideo) 

Sesaat kemudian, dengan cepatr sang wanita keluar dari dapur yang masih diselemuti kepulan asap tebal, membawa sepanci air mendidih sebagai reaksi spontan terhadap situasi yang ia terima.

Halaman:
1 2
      
