Ramalan Zodiak 9 Januari 2024 untuk Aquarius dan Pisces

RAMALAN zodiak 9 Januari 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Diwarta dari New York Post, simak di bawah ini uraian singkat tentang prediksi peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa 9 Januari 2024 dari ahli astrologi, Sally Brompton.

Ramalan Zodiak Aquarius 9 Januari 2024

Tindakan seorang teman akan membuatmu bingung hari ini. Hingga membuat Anda berpikir apakah mereka sudah kehilangan akal sehatnya dan tersesat. Apa pun alasan tindakan mereka, Anda harus siap membantu teman tersayang untuk bisa bangun, bangkit kembali agar tak terpuruk.

Ramalan Zodiak Pisces 9 Januari 2024

Hari ini para Pisces harus meluangkan waktu dan energi untuk melakukan apa pun yang Anda bisa untuk membantu teman yang sedang mengalami masa-masa sulit. Namun dengan catatan, tetap jangan berlebihan, jangan berbuat terlalu banyak sehingga orang tersebut jadi teruys mengharapkan bantuan Anda. Beri mereka dukungan, namun jelaskan bahwa setelah itu diri mereka sendiri lah yang harus bangkit.

(Rizky Pradita Ananda)