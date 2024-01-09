Viral Perempuan Ini Tak Sadar Foto dengan Jodoh Masa Depannya, Plot Twist Banget

PEPATAH jodoh pasti bertemu mungkin memang benar adanya, Anda tidak pernah tahu kapan dan di mana akan bertemu dengan belahan jiwa. Bisa jadi, saat itu Anda sudah bertemu dengannya tapi belum sadar.

Pasalnya, beberapa orang mungkin bertemu jodoh di momen-momen yang tidak terduga. Seperti yang dialami oleh seorang perempuan yang berprofesi sebagai petugas Jasa Raharja yang kisahnya belakangan viral di jagat maya.

Pasalnya, perempuan yang diketahui bernama Bunga itu bertemu dengan belahan jiwanya di momen yang tidak ia sadari. Kisahnya itu ia bagikan melalui sebuah unggahan di akun TikToknya, @bungaajahaha.

Dalam postingan tersebut, terlihat di mana momen bunga bersama beberapa polisi tengah menjalankan tugas, tepatnya pada saat Operasi Zabra di tahun 2023. Dalam potret tersebut, Bunga tampak berdiri di sebelah polisi yang juga sedang bertugas bersamanya.

Namun, alih-alih banyak yang menyangka polisi tersebut yang menjadi jodohnya, justru seorang pria yang berdiri di belakangnya lah yang ternyata menjadi kekasihnya saat ini.

Ya, pria yang kini menjadi kekasih Bunga tersebut ternyata ikut tertangkap dalam satu frame yang sama di potret tersebut.

Meskipun berdiri jauh di belakang Bunga dan belum saling kenal, namun ternyata mereka tidak sadar telah dipersatukan di momen yang sama. Beberapa bulan kemudian, mereka akhirnya bertemu dan baru berkenalan satu sama lain.